O Prime Gaming da Amazon oferece agora Pokémon Go goodies grátis também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço Prime Gaming da Amazon fez uma parceria com o desenvolvedor Pokémon Go Niantic para oferecer guloseimas dentro do jogo gratuitamente.

APrime Gaming oferece uma seleção de jogos de PC gratuitos a cada mês e regularmente baixa o conteúdo dentro do jogo para uma série de títulos diferentes. Ele está disponível como parte da assinatura Amazon Prime sem custo extra, e agora os jogadores Pokémon Go também podem entrar na ação.

squirrel_widget_237190

As ofertas virão nos "próximos meses" com pacotes de itens bônus disponíveis para os Treinadores a cada duas semanas gratuitamente. Isto incluirá Poké Balls, Max Revives, e muito mais.

O primeiro pacote está disponível agora, com 30 Poké Balls, cinco Max Revives e uma Star Piece pronta para ser reclamada. Foi programado para coincidir com o Pokémon GO May Community Day que acontecerá no próximo sábado, 21 de maio de 2022, das 11h às 14h, horário local.

Os pacotes podem ser resgatados a partir do site Prime Gaming aqui. Você receberá um código que pode ser resgatado online, para usuários de iOS e Android, ou no próprio jogo, se você jogar no Android.

Outros conteúdos oferecidos no jogo incluem os pacotes FIFA Ultimate Team para FIFA 22, pacotes Madden NFL 22, pacotes Fall Guys e muito mais.

Melhores jogos para PC para comprar 2022: Jogos fantásticos para adicionar à sua coleção Por Adrian Willings · 19 Maio 2022

Escrito por Rik Henderson.