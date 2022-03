Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de testes, o serviço de streaming de jogos baseado em nuvem da Amazon, Luna , foi lançado oficialmente nos EUA com algumas novas vantagens interessantes.

Anunciado pela primeira vez no final de 2020, o Luna está disponível apenas para um número limitado de pessoas por meio de um programa de "acesso antecipado" apenas para convidados. Agora, está disponível para qualquer pessoa nos EUA e vem com uma série de novos recursos, incluindo três “canais” adicionais e jogos gratuitos para membros do Amazon Prime.

Os canais de Luna são realmente pacotes de jogos que você pode assinar todos os meses. Atualmente, a Amazon oferece o canal Luna Plus principal por US$ 5,99 por mês, o canal Ubisoft Plus por US$ 17,99 por mês e o Family Channel por US$ 2,99. Mas o mais recente canal que a Amazon está introduzindo é chamado Prime Gaming Channel. Como o Microsoft Xbox Game Pass, ele oferece aos membros Prime alguns jogos gratuitos para jogar. Em março, por exemplo, os membros Prime terão acesso a Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! e Flashback.

Os outros dois novos canais custam US$ 4,99 por mês e são chamados de Retro Channel e Jackbox Games Channel. O Retro Channel inclui jogos clássicos como Street Fighter II e Metal Slug 3, enquanto o Jackbox Games Channel tem todos os oito títulos do Jackbox Party Pack, bem como um novo recurso Luna Couch que permite que outros amigos se juntem a você, mesmo que não assinem o Luna.

Além desses canais, a Amazon está adicionando suporte nativo ao Twitch, para que você possa pressionar um botão para transmitir seu jogo com uma sobreposição de feed de câmera. Há também um código QR para quem joga no Fire TV, para que possa vincular seu telefone para usar como webcam. A Amazon também está oferecendo a capacidade de usar um telefone iPhone ou Android como controlador quando você estiver jogando no Fire TV.

Para saber mais sobre o Luna e como o serviço funciona, consulte o guia do Pocket-lint:

Escrito por Maggie Tillman.