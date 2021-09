Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou hoje um impulso maior de seu serviço de streaming de videogame Luna , já que a empresa espera que ele possa atrair usuários com a adição de novos canais, como um para clássicos de jogos retrô e outro para títulos familiares, junto com um novo Luna Couch modo para convidar e jogar rapidamente com amigos.

Luna Couch funciona muito como uma reunião Zoom. Basicamente, os jogadores podem enviar um link de convite ou código para um amigo ou membro da família, e mesmo que essa pessoa não seja assinante do Luna, eles ainda podem entrar e jogar um jogo multiplayer junto com o membro original que os convidou.

A empresa espera fazer com que mais usuários se interessem pelo serviço, então, por apenas uma semana, os membros do Amazon Prime nos Estados Unidos podem jogar Luna gratuitamente, sem a necessidade de convite. Essa promoção vai de 9 a 15 de setembro, então se você está nos Estados Unidos e já teve alguma curiosidade sobre o serviço de streaming de jogos, agora é sua melhor chance de tentar.

Além disso, se você tiver uma Fire TV ou um tablet Fire, a Amazon permitirá que você baixe o aplicativo Luna e comece a jogar imediatamente - sem a necessidade de convite.

No que diz respeito a todo o sistema de canais, o Luna funciona de maneira semelhante à televisão a cabo: você assina canais específicos que são centrados em um tema específico a um preço fixo por mês. Quanto mais canais você se inscrever, mais jogos terá acesso.

Hoje, a Amazon está lançando o Family Channel, que oferece 35 títulos amigáveis por apenas US $ 2,99 por mês. De acordo com o canal retro que a Amazon é promissor, eles não estão oferecendo detalhes sobre quando isso pode ser lançado nem o que devemos esperar em termos de preços, no entanto, eles anunciam “jogos estilo aracade de editoras como Atari, SNK ... assinantes vai reviver clássicos como Another World, Dragons Lair, King of Fighters e muitos mais ”.

A empresa observa ainda que o preço do Canal Ubisoft + aumentará de $ 14,99 por mês para $ 17,99 por mês a partir de 30 de setembro, mas se os usuários embarcarem agora, eles podem obter uma tarifa mais barata, desde que nunca cancelem ou suspendam seu serviço .

O Amazon Luna ainda não é oferecido no Reino Unido.

Confira o press release completo da Amazon sobre todos os novos recursos que serão lançados no Luna aqui.