Obtenha Battlefield 1 e V grátis com Prime Gaming

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Battlefield 2042 está chegando, e o hype está ficando cada vez mais concentrado. Entradas anteriores na série Battlefield estão encontrando seus servidores inundados com jogadores interessados mais uma vez, então nunca houve melhor momento para experimentar alguns deles.

É por isso que o timing da Amazon é tão perfeito com esta oferta - suas vantagens mais recentes para os membros Prime significam que Battlefield 1 e Battlefield V estão em jogo completamente grátis. A oferta Prime Gaming está ativa para o primeiro deles agora, e o BFV estará disponível em 2 de agosto.

Tudo o que você precisa fazer é ser um membro Prime e pode ir até aqui para pegar um código para o Battlefield 1, que permitirá que você ative o jogo na plataforma Origin da EA no PC. Infelizmente, os jogadores de console não vão ter nenhuma alegria aqui - como acontece com muitos benefícios do Prime Gaming, é apenas para jogadores de PC.

Esses dois jogos seguem em alta velocidade o Battlefield 4, que era oferecido da mesma forma recentemente, então a Amazon claramente está planejando isso há algum tempo. Você pode pegar o Battlefield 1 até 4 de agosto, e o Battlefield V estará disponível entre 2 de agosto e 4 de outubro, então não perca.

Embora ambos os jogos não sejam os mais novos, eles ainda são entradas memoráveis na série, e sendo da DICE, eles parecem e soam incríveis mesmo alguns anos após o lançamento. Eles também oferecem atmosferas contrastantes, com Battlefield 1 tendo um dos ambientes mais impressionantes de qualquer jogo de tiro online que já jogamos, em particular.

