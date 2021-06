Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming de jogos em nuvem da Amazon, Luna, estará disponível para membros do Amazon Prime no Prime Day 2021. Anteriormente, para testar o Luna, você tinha que solicitar acesso ou se inscrever em um dispositivo compatível com Fire TV. Mas, por tempo limitado apenas, os assinantes Prime nos EUA podem começar um teste de 7 dias a partir de 21 de junho.

Lembre-se de que o Prime Day acontecerá nos dias 21 e 22 de junho deste ano. Confira os guias da Pocket-lint sobre as melhores ofertas nos EUA e no Reino Unido para o Prime Day 2021:

9to5Google disse que a Amazon está reduzindo seu controlador dedicado Luna em 30 por cento a partir de 14 de junho. O pacote com o controlador Luna e Fire TV Stick 4K é $ 40 mais barato. Luna, que concorre com o Microsoft xCloud ou Google Stadia, funciona em Windows PC, Mac, Fire TV e na web em telefones iOS e Android.

Normalmente, o preço do Luna é de US $ 5,99 por mês. Inclui acesso a jogos como Control, GRID e Metro Exodus. Você também pode pagar $ 14,99 por mês para obter o canal beta Ubisoft Plus, que inclui uma ampla gama de jogos e franquias da Ubisoft, de Assassins Creed a FarCry.

Você pode aprender mais sobre o Amazon Luna em nosso guia aqui.

Escrito por Maggie Tillman.