Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está atualizando sua plataforma de jogos em nuvem Luna com um novo recurso que limita sua resolução.

Basicamente, a Amazon agora oferece a capacidade de limitar sua resolução a 720p. O objetivo disso é melhorar a estabilidade se você estiver usando o Luna em uma conexão de internet lenta ou ruim. Anteriormente, o Luna transmitia apenas em 1080p, embora a Amazon tenha dito que o streaming em 4K está diminuindo. O Luna ainda não foi lançado ao público, portanto, atualmente está disponível apenas para aqueles que acessam o beta inicial.

Muitas vezes, as conexões de internet não conseguem lidar com as altas demandas de jogos em nuvem, mesmo em 1080p. O resultado para você, nessa situação, pode ser latência, atraso e problemas de áudio. Para evitar que isso aconteça durante o uso do Luna, basta ligar o novo modo de streaming 720p nas configurações.

Isso deve ajudar drasticamente no desempenho. A Amazon disse à mídia que este é um dos recursos mais solicitados do Luna - a capacidade de reproduzir em resoluções mais baixas para corresponder a velocidades de conexão de internet lentas ou fracas e demandas de largura de banda. Ao habilitar uma nova opção de 720p, está permitindo a redução da largura de banda e do uso de dados. Também pode ajudar aqueles que têm limites de dados de Internet domésticos.

Para saber mais sobre o Luna, lançado no outono passado em acesso antecipado, consulte nosso guia detalhado:

Escrito por Maggie Tillman.