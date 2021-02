Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Luna agora está disponível para teste gratuitamente em alguns dispositivos Fire TV nos EUA - e não é necessário convite.

Lançado pela primeira vez no acesso antecipado no ano passado, o Luna tem sido um serviço de jogos em nuvem somente para convidados, onde os clientes precisavam de um convite para comprar o Luna Controller. A Amazon acabou com essa restrição, anunciando que está disponível para todos. De acordo com a página de perguntas frequentes da empresa , os usuários interessados podem acessar facilmente o Luna on Fire TV simplesmente baixando o aplicativo. Os dispositivos Fire TV a seguir são compatíveis com Luna sem um convite:

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon Fire TV Stick (segunda e terceira geração)

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV (terceira geração)

Amazon Fire TV Cube

Toshiba Fire TV Edition

Edição Insignia Fire TV

Lembre-se de que o Luna está disponível fora do Fire TV, incluindo Windows, Mac, dispositivos Android selecionados e navegadores da web para iPhone, iPad, Windows e Mac. Mas é um beta de acesso antecipado que ainda requer um convite nessas plataformas. Você pode solicitar um convite para acessar o Luna em amazon.com/Luna.

Se você se inscrever no Luna, terá uma avaliação gratuita de 7 dias do canal Luna Plus, que custa US $ 5,99 por mês e inclui jogos como Control, Metro Exodus e Grid. Você também pode se inscrever no canal Ubisoft Plus por US $ 14,99 por mês para acessar jogos adicionais, como Assassins Creed Valhalla.

Luna está atualmente disponível nos EUA, exceto no Alasca, Havaí e territórios não continentais dos EUA. Para mais informações sobre o serviço, consulte nosso guia aqui.

Escrito por Maggie Tillman.