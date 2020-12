O serviço de jogos em nuvem Luna da Amazon chega aos telefones Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Luna, o serviço de jogos em nuvem da Amazon , agora está disponível no Android, anunciou a Amazon . Você não precisa baixar um aplicativo Luna independente, assim como a versão iOS, porque você pode acessar o serviço através do navegador Chrome em seu dispositivo Android.

O Luna, que foi lançado com acesso antecipado em outubro no PC, Mac, Fire TV e no iPhone e iPad por meio de aplicativos da web, custa US $ 5,99 por mês para o Luna Plus e oferece jogos de muitos editores diferentes. Ele também oferece o Ubisoft Plus por US $ 14,99 por mês. Pagar pelo canal Ubisoft Plus também significa que você pode acessar o Ubisoft Plus no PC e no serviço de jogos em nuvem do Google, Stadia. Lembre-se de que o Luna está disponível apenas nos EUA no momento.

Para solicitar acesso antecipado, clique aqui . Mas se você já tem acesso antecipado, pode começar a jogar Luna no Android agora. O vídeo abaixo explica mais.

Ei @ TheCodeB00K , como Raghu da Team Luna explica abaixo, você não terá que esperar muito pelo suporte do Android (ou, tipo, em tudo). Jogue Luna com acesso antecipado agora: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 - Amazon Luna (@amazonluna) 15 de dezembro de 2020

No lançamento, The Verge disse que o Luna para Android funciona nos seguintes smartphones (executando o Android 9 ou superior e usando a versão do Chrome 86 ou mais recente):

Pixel 4XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

Você pode jogar com o próprio controlador Luna da Amazon, bem como com o controlador do PlayStation 4 ou Xbox One. Para saber mais sobre Luna, consulte nosso guia aqui.

Escrito por Maggie Tillman.