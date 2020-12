Amazon UK contacta clientes PS5 roubados para dizer que podem encomendar uma consola de substituição

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de reembolsá-los e dar-lhes vários créditos, a Amazon UK voltou a contatar pessoas que encomendaram um PlayStation 5, mas não o receberam.

Desta vez, porém, a mensagem é melhor - eles podem reordenar o console simplesmente contatando o atendimento ao cliente. A Amazon deu a entender que isso seria possível em uma mensagem anterior, mas não estava claro se esse seria definitivamente o caso. Depois de confirmados, os clientes devem ter seu console em 14 dias ... desde que não sejam roubados novamente, é claro - a investigação da Amazon está em andamento.

O e-mail a seguir foi enviado a um cliente afetado da Amazon UK que recebeu ração para cachorro em vez do console. Como em alguns outros casos, o motorista "não conseguiu encontrar o imóvel" apenas para retornar no dia seguinte com o pacote de reposição.

O e-mail diz: "Temos o prazer de confirmar que poderemos garantir um PlayStation 5 para você em substituição ao pedido que você não recebeu.

"Como seu reembolso já foi processado, para despachar seu PlayStation 5, precisaremos de sua permissão para cobrar o cartão de pagamento usado para fazer seu pedido original do console, no valor de GBP 449,99 (a“ Taxa ”). Se este cartão expirou, não tem fundos suficientes para cobrir a cobrança ou não é mais válido, atualize a forma de pagamento em sua conta. Incluímos instruções para isso no final deste e-mail.

"Se desejar receber o PlayStation 5, entre em contato conosco até às 23h59 do sábado, 5 de dezembro de 2020, para nos informar e confirmar que concorda com a cobrança.

"Se você não quer mais um PlayStation 5, não precisa entrar em contato conosco."

Seu PlayStation 5 agora está reservado e você não precisará fazer outro pedido conosco. Aplicaremos a cobrança ao seu cartão de pagamento dentro de 7 dias.

Um usuário afetado com quem conversamos conseguiu confirmar seu pedido facilmente e recebeu uma confirmação que dizia: "Você não verá um novo pedido em sua conta, no entanto, uma vez que seu item foi despachado, você pode rastreá-lo em seu PlayStation 5 original pedidos, em Seus pedidos. Você também receberá um e-mail assim que ele for enviado para entrega. "

Vamos torcer para que os pedidos cheguem lá desta vez.

Escrito por Dan Grabham.