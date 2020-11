Amazon quer forçar jogadores tóxicos a jogarem juntos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon entrou com uma patente interessante para uma tecnologia que agruparia jogadores tóxicos no mesmo servidor multiplayer. Essencialmente, forçando os jogadores tóxicos a jogarem juntos e, assim, melhorando o jogo para todos os outros.

A patente foi originalmente depositada em 2017, mas desde então foi aprovada pelo US Patent and Trademark Office. Ele detalha como os sistemas tradicionais de matchmaking para jogos multiplayer online tendem a se concentrar em agrupamentos baseados em habilidades. Em outras palavras, reunir jogadores com níveis de habilidade semelhantes para que a jogabilidade seja agradável e não parcial.

No entanto, a patente sugere que esta lógica clássica de matchmaking não resulta necessariamente na diversão do jogador:

"Embora os jogadores possam gostar de competir com outros com um nível de habilidade semelhante, tais sistemas ingenuamente assumem que a habilidade é o principal ou o único fator para a diversão dos jogadores. Contrariamente a esta suposição, a diversão dos jogadores pode depender fortemente de comportamentos de outros usuários com os quais eles são pareados, como a tendência de outros jogadores de usar palavrões ou se envolver em outros comportamentos indesejáveis. "

A sugestão é então isolar todos os jogadores "tóxicos" em um grupo de jogadores separado e então garantir que os jogadores tóxicos estejam apenas emparelhados.

Claro, mesmo o conceito de "tóxico" é uma ideia subjetiva. Um jogador pode ficar feliz em tolerar palavrões, mas pode ver outras ações do jogo - como sair do jogo mais cedo - como muito mais tóxicas. Outro jogador pode não se importar com as ações, mas odeia tolerar palavrões e trollagens.

O sistema proposto, portanto, sugere permitir que os jogadores votem no que é tóxico e definam preferências para o que consideram aceitável ou não.

Certamente é um conceito interessante. Se a Amazon vai implementá-lo ou onde provavelmente o veremos, não está claro neste momento, mas a ideia de ter lobbies online amigáveis é certamente atraente.

Escrito por Adrian Willings.