Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Luna, o serviço de jogos em nuvem da Amazon , agora está disponível como parte de um programa de acesso antecipado, anunciou a Amazon. Alguns clientes dos Estados Unidos receberão convites para testá-lo em breve. Eles poderão até comprar um novo controlador de jogo da Amazon .

Com acesso antecipado, os jogadores do Luna podem desfrutar do serviço em Fire TV, Mac, PC e aplicativos da web para iOS. Uma versão Android ainda está em obras.

Você precisará se inscrever no Luna Plus Game Channel, que vem com 50 jogos por US $ 6 por mês (um canal da Ubisoft também deve ser lançado em breve). Mas você pode experimentar o Luna Plus gratuitamente por sete dias. A Amazon, então, começará a cobrar de você sua assinatura mensal.

Lembre-se de que a Amazon anunciou o Luna em setembro de 2020, após meses de rumores e especulações.

“Estamos apenas começando e precisamos de streamers e jogadores de todos os tipos - jogadores básicos, casuais e iniciantes - para fornecer feedback”, disse a Amazon em uma postagem de blog em 20 de outubro de 2020. “Queremos ouvir o que os clientes gostam, o que eles não gostam e o que eles querem que nós construamos. Se estivermos fazendo algo ótimo, diga-nos. Se estamos perdendo a barra, também queremos saber disso. Mal podemos esperar para ouvir o que você pensa. ”

Para mais informações sobre o Amazon Luna e como ele funciona, verifique nosso guia detalhado sobre preços, disponibilidade e jogos aqui.

Escrito por Maggie Tillman.