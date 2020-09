Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos maiores anúncios durante o evento de dispositivos da Amazon em setembro foi o lançamento do Luna - o serviço de jogos em nuvem da própria empresa.

Assumindo como Stadia, Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate e GeForce Now, Amazon Luna está em acesso antecipado e exclusivo dos EUA inicialmente, mas irá expandir e, sem dúvida, estender-se para outras regiões com o tempo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Luna, incluindo preço, lista de jogos e dispositivos compatíveis.

Amazon Luna é um serviço de jogos em nuvem, como o Stadia do Google , o Cloud Gaming do Xbox e o GeForce Now da Nvidia .

Isso significa que você pode jogar uma biblioteca crescente de jogos na Internet, com jogos em execução em servidores remotos (usando a tecnologia de nuvem Amazon AWS) e vídeo de seu jogo transmitido para um dispositivo compatível. Em troca, o botão e a direção pressionados vão na direção oposta e são lidos e acionados pela fonte.

Em todos os aspectos, é como jogar um jogo diretamente no seu dispositivo, mas você não precisa fazer o download primeiro - apenas o aplicativo Luna ou portal da web (no iOS).

A latência, que geralmente é a maior ressalva dos jogos em nuvem, é reduzida significativamente por jogos executados usando um controlador Amazon Luna dedicado que se conecta diretamente à Internet em vez de ao seu dispositivo - muito parecido com o controlador Stadia.

Além disso, como a Amazon possui uma das maiores redes de servidores do mundo, a distância entre sua casa e o ponto de servidor mais próximo é curta o suficiente para garantir que o atraso seja mínimo.

Ao contrário do Stadia ou do GeForce Now, você não precisa comprar jogos individualmente com o Luna - no momento, pelo menos. Uma assinatura mensal Luna + permite que você jogue qualquer um dos jogos disponíveis na biblioteca, que inclui títulos de nomes como Capcom, 505 Games e Team 17.

Haverá também "canais" disponíveis no futuro, bem como os serviços adicionais pagos disponíveis através do Amazon Prime Video. O primeiro a ser anunciado é um canal da Ubisoft que lhe dará acesso a títulos novos e favoritos da editora por uma taxa adicional.

Essencialmente, Luna + é mais um anseio por "Netflix de jogos" (ou, mais precisamente, "Amazon Prime Video of games") do que os outros já disponíveis.

No momento, o Luna está disponível apenas nos EUA, e restrito a membros convidados enquanto estiver em "acesso antecipado". Você pode solicitar um convite através do site dedicado aqui: amazon.com/luna .

Como o serviço ainda está em fase de teste, você pode encontrar alguns bugs, problemas de desempenho e / ou lista de jogos reduzida, mas o preço de uma assinatura Luna + reflete isso. Custa $ 5,99 por mês.

Para isso, você obtém tempo de reprodução ilimitado, streaming de até 1080p / 60 e a capacidade de reproduzir em dois dispositivos ao mesmo tempo. O streaming em 4K chegará ao serviço "em breve".

Não há informações de preços para o canal da Ubisoft ainda. Quando for iniciado corretamente, ele oferecerá títulos novos e antigos da Ubisoft com todo o conteúdo para download e expansões incluídas em certos jogos. Ele também irá transmitir em 1080p / 60 para começar, mas será restrito a um dispositivo por vez.

Além de um controlador Amazon Luna dedicado, você pode usar um controlador sem fio Xbox One, PlayStation DualShock 4 ou mouse e teclado para jogar jogos Luna. No entanto, todos, exceto o controlador Luna, podem adicionar latência adicional, a menos que sejam conectados por cabo.

Os jogos Luna podem ser transmitidos para os seguintes dispositivos:

Amazon Fire TV Cube - 2ª geração

Amazon Fire TV Stick - 2ª geração

Amazon Fire TV Stick 4K

iPhone (através do Safari - com iOS 14)

iPad (por meio do Safari - com iPadOS 14)

Mac (macOS 10.13 e superior)

PC (Windows 10 com DirectX 11)

O suporte para Android estará disponível em breve.

Luna no Mac e PC também pode ser executado através do navegador Chrome (v83 e superior).

Plataformas rivais têm lutado para que a Apple aprove seus serviços de jogos em nuvem no passado, mas a Amazon parece ter descoberto uma solução alternativa para iOS e iPadOS - você poderá jogar jogos Luna através do Safari no iPhone e iPad desde que iOS 14 e iPadOS 14 é instalado respectivamente.

1/3 Amazon

A Amazon desenvolveu um controlador dedicado para jogar jogos Luna.

É muito semelhante a um Controlador Sem Fio Xbox One, especialmente com seu botão central e posicionamentos de thumbstick. No entanto, em vez de se conectar a um dispositivo específico, ele se conecta diretamente à Internet por meio de sua rede doméstica sem fio.

Existem duas vantagens nisso. Primeiro, como não precisa ser emparelhado com nenhum dispositivo específico, você pode simplesmente pegá-lo e usá-lo assim que iniciar o Luna em qualquer lugar. E, em segundo lugar, a conexão direta reduz a latência por não ter que passar os códigos de controle por um dispositivo primeiro - ela elimina o intermediário, por assim dizer.

A Amazon afirma que isso reduz a latência entre 17 e 30 milissegundos - uma quantidade enorme para uma resposta de jogo precisa.

Além dos botões usuais para iniciar jogos e acessar menus, etc, o Luna Controll tem um botão de microfone para Alexa - afinal, este é um produto da Amazon. Você pode, portanto, iniciar jogos em uma Fire TV apenas com sua voz, bem como usar outros comandos ativados pelo assistente.

Ele usa duas baterias AA e pode até ser usado como um controlador Bluetooth normal quando não estiver jogando jogos Luna.

O Amazon Luna Controller custa US $ 49,99 enquanto o serviço está em acesso antecipado (aumentando para US $ 60,99 quando lançado integralmente).

squirrel_widget_2683613

No lançamento, o Amazon Luna irá transmitir jogos em um máximo de 1080p / 60, mas há planos para aumentar isso para 4K (em dispositivos compatíveis) no futuro.

A Amazon recomenda uma velocidade de banda larga mínima de 10 Mbps, aumentando para um mínimo de 35 Mbps quando o streaming de 4K estiver disponível.

É importante notar também que um fluxo de jogo ocupa muito mais largura de banda do que um programa de TV ou filme, portanto, se você estiver em um pacote de Internet de dados limitado, você deve estar ciente de que os jogos podem usar até 10 GB de sua cota de dados por hora ( em 1080p). Mais para jogos em 4K. Isso se aplica a dados móveis e banda larga doméstica, a menos que você tenha um plano ilimitado.

1/2 Amazon

Nem todos os jogos do Amazon Luna foram anunciados ainda, mas aqui estão aqueles com acesso antecipado confirmado até agora.

A Amazon afirma que haverá mais de 100 jogos disponíveis na plataforma no total no lançamento completo.

Abzu

A Plague Tale: Innocence

Irmãos: um conto de dois filhos

Ao controle

Iconaclasts

Rede

Panzer Dragoon: Remake

Resident Evil 7 biohazard

The Surge 2

Yooka-Laylee e o Impossible Lair

Atualizaremos esta lista à medida que mais títulos forem confirmados. Os jogos da Ubisoft - incluindo Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs: Legion - estarão disponíveis como parte do canal Ubisoft quando for lançado.

Um dos recursos interessantes e únicos do Luna é que ele terá uma integração profunda com o Twitch - obviamente, considerando que o Twitch é propriedade da Amazon.

Os jogadores poderão iniciar os jogos Luna de dentro do Twitch, enquanto as respectivas transmissões do Twitch estarão disponíveis para visualização na página central do Luna de cada jogo.

Escrito por Rik Henderson.