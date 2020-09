Amazon entra no mercado lotado de streaming de jogos com Luna

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon acabou com a ideia de que o mercado de streaming de jogos será resolvido com o lançamento do Luna, seu novo serviço de streaming, e parece que será destinado a competir com Xboxs Game Pass e Google Stadia .

O último desses dois é a comparação mais adequada, já que os dois são mais do que um pouco semelhantes - Luna tem seu próprio controlador, mas executará Fire TV, Mac e Windows no lançamento, além de iPhones e iPads (embora seu status no iOS vá ser motivo de controvérsia - aparentemente, ele será executado no navegador, não como seu próprio aplicativo). Aparentemente, o Android virá em uma data posterior.

O serviço terá um nível pago, Luna +, para acessar uma variedade de jogos incluídos, transmitidos diretamente para onde você estiver e usando Amazon Web Services como seu backbone logístico, com apenas esse controlador sendo a chave para jogar.

Se isso não parece muito de uma USP no momento, dados os avanços feitos pelo Xbox em particular, o ás na manga da Amazon parece ser uma parceria estreita com a Ubisoft, que trará seus novos jogos para o dia dos assinantes de Luna e data como parte de um canal dedicado próprio, começando com Assassins Creed Valhalla neste outono.

Estes e outros títulos da Ubisoft como Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising irão, aparentemente, rodar em 4K através de Luna, o que o posiciona bem para competir com o PS5 e Xbox Series X no lado da próxima geração das coisas.

No lançamento, no entanto, é justo dizer que a linha de jogos é um pouco mais mundana, com alguns ótimos títulos, mas nada particularmente novo - Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee e The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU e Brothers: A Tale of Two Sons, todos receberam menções.

A integração com o Twitch também é uma vantagem para jogadores em potencial, outro benefício para o império da Amazon, e você poderá assistir Twitch por meio do Luna e lançar o Luna por meio do Twitch quando algo chamar sua atenção.

Finalmente, a Amazon levou algum tempo para destacar o controlador que é construído, que se parece, bem, com um controlador, com o fato de destaque sendo que ele se beneficia de uma latência incrivelmente baixa para um controlador sem fio, o que deve torná-lo responsivo ao uso. Custará US $ 49,99 durante o período de acesso antecipado, embora não saibamos o que custará quando isso terminar. No entanto, o Luna também funciona com os controladores do PS4 e do Xbox One, portanto, é uma compra opcional.

A Amazon não manteve uma data firme para o lançamento de Luna, mas os jogadores nos Estados Unidos podem solicitar um convite para experimentá-lo agora na Amazon para estar na primeira onda. O Luna + custará US $ 5,99 por mês no início, embora este também seja um preço de acesso antecipado. Pela aparência de sua página de lançamento, obter acesso ao canal de jogos da Ubisoft será uma assinatura extra, que também não tem preço ainda.

Escrito por Max Freeman-Mills.