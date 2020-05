O que é o Crisol? O atirador de heróis free-to-play da Amazon explorado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro grande jogo da Amazon está aqui. O Crucible faz parte do portfólio de jogos da Amazon Game Studios, que deve incluir o Novo Mundo, um MMO Novo Mundo do século XVII no final deste ano.

Este é um jogo free-to-play potencialmente interessante, projetado para ter apelo em massa.

Na sua essência, o Crucible é um jogo de tiro em terceira pessoa baseado em equipes. À primeira vista, é uma curiosa mistura de estilos e designs que lembra jogos como Overwatch , Apex Legends , Fornite e muito mais. Visuais coloridos, jogabilidade rápida e jogadas competitivas de jogador contra jogador são abundantes.

Com três modos de jogo e 10 heróis para escolher, além de muitos desafios para mantê-lo envolvido, parece que o Crisol pode ser muito divertido.

O Crisol é um atirador de heróis em seu coração e um que acontece em um mundo alienígena colorido, onde seu time está lutando para completar objetivos, derrotar o inimigo e alcançar a vitória.

Para jogar, primeiro você precisa selecionar um dos 10 personagens diferentes - todos com diferentes conjuntos de habilidades, habilidades e especializações.

Escolha seu personagem com base no seu estilo de jogo preferido e depois mergulhe em um dos três modos de jogo diferentes. Vale a pena notar que, além de enfrentar outros jogadores, você também precisa sobreviver aos perigos que o planeta lança para você. Incluindo criaturas ferozes e plantas irritadas.

Se nada mais, o Crucible deve ter um lançamento mais suave do que outros jogos deste gênero, pois é apoiado pelas tecnologias sem servidor da Amazon, o que significa que ele será escalado automaticamente de acordo com a demanda dos jogadores. Em outras palavras, não há problemas no servidor e uma experiência suave a partir do momento em que é lançado.

O Crisol oferece três modos de jogo diferentes. Eles são todos baseados em equipes, mas são bem diferentes. Há Heart of the Hive, Alpha Hunters e Harvester Command. Esses modos são bem diferentes e também variam no número de jogadores, o que vale a pena ter em mente se você estiver pensando em jogar com os amigos.

O modo de jogo Alpha Hunters é semelhante aos jogos de Battle Royale que conhecemos e amamos. Você entra neste modo de jogo aos pares. Oito equipes de dois são lançadas uma contra a outra, lutando pela vitória. Como os outros modos de jogo, existem objetivos a serem concluídos à medida que avança, permitindo que você aprimore seu personagem, mas o principal objetivo aqui é sobreviver.

Se seu parceiro morrer, você ficará sozinho para lutar contra o inimigo.

O Crisol pode se destacar de outros jogos aqui, pois você tem a opção de se juntar a outra jogada que também perdeu o amigo e continua lutando juntos. Embora essa amizade temporária em breve chegue ao fim se você chegar ao final do jogo - como alguém tem que vencer.

Heart of the Hives é um modo de jogo que arremessa duas equipes de quatro uma contra a outra, não apenas disparando, mas também tentando completar o objetivo.

O objetivo aqui é destruir colméias de monstros espalhadas pelo mapa. Essas colmeias são protegidas por monstros voadores com os quais você e sua equipe precisam lidar, além de impedir o time inimigo. Destrua a colméia e você será recompensado com um coração de colméia. Colete três desses corações e seu time vence.

Parece fácil, certo?

O Comando de Colheita lança duas equipes de oito uma contra a outra em uma luta baseada em objetivos. A missão da sua equipe é controlar as colheitadeiras. Essas colheitadeiras extraem "essência" preciosa da superfície do planeta. Seu objetivo é manter a maioria das colheitadeiras para obter o máximo de pontos essenciais. A primeira equipe a atingir 100 pontos ganha.

Como em qualquer jogo baseado em objetivos, os harvesters podem trocar de mãos a qualquer momento. Então você precisa capturar e defender os harvesters para vencer. Quanto mais colheitadeiras você controlar, mais rápido os pontos de seu time aumentarão e mais rápido você ganhará. Mas o inimigo terá como objetivo capturar suas colheitadeiras e estragar sua diversão. Portanto, não se esqueça de ficar atento.

Você verá a essência referenciada um pouco em relação a este jogo. É uma substância mágica que é uma parte importante da tradição do jogo. É essencialmente um material precioso que é nativo do Crisol (o planeta em que você está lutando). Não é apenas parte do objetivo de jogos como o Harvest Command, mas também a maneira como você sobe de nível.

Colete essência dos inimigos que você mata, criaturas raivosas do mundo e completando objetivos também. A essência que você coletar pode ser usada para atualizar seu personagem e aprimorar sua jogabilidade no caminho da vitória.

O Crisol tem 10 personagens diferentes com os quais você pode brincar. Todos os chamados heróis vêm com suas próprias especialidades e habilidades. O seu jogo dependerá do seu estilo de jogo. Como seria de esperar, os personagens são cuidadosamente equilibrados para garantir que nenhum personagem domine a batalha, mas há alguns que atraem mais do que outros.

Earl é o tanque do Crisol. Uma fera enorme de um personagem que empunha um canhão maciço que pode dominar uma série de balas de tiro rápido contra o inimigo. Ele é lento e sua estrutura maciça o torna um alvo pesado para o inimigo. Mas Earl compensa isso com uma grande quantidade de pontos de vida e um foguete na arma que ajuda a transportá-lo pelo mapa.

Ajonah é um atacante mortal que é um atirador com uma perigosa arma de arpão que causa dano à distância. Ajonah também tem um gancho para atravessar o mapa rapidamente, além de minas voadoras que podem não apenas danificar seus inimigos, mas derrubá-los de surpresa.

Ela também tem uma cobertura de interferência projetada para ajudar sua equipe quando necessário.

Bugg é estranho. Um robô de jardinagem que foi originalmente projetado e modificado para coletar essência da superfície do Crisol. Este pequeno bot pode parecer fofo, mas ele é bastante mortal. Ele também vem equipado com um corpo flutuante suportado por propulsores que lhe dão a vantagem de altura sobre os inimigos.

Bugg dispara sementes em vez de balas e também usa um pulverizador de fertilizantes. Ele pode cultivar plantas mortais ao redor do mapa que são armadilhas para atacar o inimigo e causar dano a qualquer pessoa infeliz que estiver ao alcance. Este bot também oferece reforços de escudo para ele, suas plantas e seus companheiros de equipe também.

Mendoza é o soldado clássico de correr e atirar - ideal para quem gosta de entrar no meio da ação. Ele vem equipado com um rifle de assalto rápido, seu próprio escudo destacável (completo com medkit) e granadas de flash também.

Ele pode não ser tão empolgante ou dinâmico quanto alguns dos outros heróis do Crisol, mas provavelmente será um dos favoritos dos jogadores.

Gosta de incendiar coisas? Então o verão é para você.

Ela vem equipada com lança-chamas gêmeos que podem atirar cortinas de chamas, bolas de fogo, espirais de magma e até usá-los como pequenos motores a jato para impulsioná-la. Obviamente, esses meninos maus vêm com um tempo de espera.

Shakirri é uma duelista de perto que ostenta uma pistola e uma espada de energia que lhe permite chegar perto e lidar com a morte. Essa combinação pode não parecer muito, mas um pequeno escudo de deflexão permite que ela permaneça segura enquanto corre para o meio da luta antes de enfrentar o inimigo.

Ela também tem um pequeno escudo de energia que os inimigos não conseguem atravessar e, portanto, pode ser usado como uma armadilha ou cúpula protetora.

Tosca é outro pequeno herói que dá um soco sério. Este pequeno personagem é apresentado como um supergênio do mal que usa todo tipo de equipamento para torná-la mortal.

Isso inclui uma arma que dispara ácido, granadas pegajosas explosivas e uma nuvem de eletro-gás que oculta ela e sua equipe da visão inimiga. Tosca também tem óculos de raio-x que permitem que ela veja inimigos através das paredes e a capacidade de se teletransportar por essas paredes também. Não julgue um livro pela capa.

Drakahl é um lutador corpo a corpo sedento de sangue. Outro herói que gosta de se aproximar. Ele ostenta um machado enorme que não só é bom para corpo a corpo, mas também dispara um pulso sônico à distância.

Drakahl tem uma habilidade como Scorpion de Mortal Kombat que permite puxar os inimigos para perto e causar dano. Ele também regenera a saúde de suas mortes, fazendo dele uma força a ser reconhecida.

Sazan tem várias armas à sua disposição, incluindo uma pistola de inércia (espingarda de assalto), uma faca eletrônica e uma espingarda. Ela recebe bônus dependendo da arma que está usando e pode mudar rapidamente entre eles rapidamente. Isso é aparentemente mais rápido que a maioria dos outros personagens, fazendo dela uma máquina mortal.

Rahi e Brother são dois caçadores que brincam juntos. Um combo humano e robô que trabalha em conjunto na batalha. Rahi tem uma arma de raio laser que, quando usada, ajuda a carregar seu próprio escudo pessoal. Esse poder pode então ser usado como um escudo para evitar danos ou carregar sua outra arma - um golpe de força.

Sua outra habilidade especial o torna invulnerável por um curto período enquanto ele recarrega. Um super salto e poder de teletransporte também facilitam a navegação pelo mapa. Enquanto isso, o irmão, seu pequeno robô companheiro, pode procurar à frente inimigos para ajudar seu amigo. Um par interessante.

Para começar com o Crucible, está disponível para baixar e jogar de graça no Steam . Para começar, será apenas um PC. Não há nenhuma palavra oficial sobre se o console chegará a esse ponto, apesar de ficarmos muito surpresos se ele não chegar ao PS5 e Xbox Series X quando eles forem lançados.