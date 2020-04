Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a Amazon esteja trabalhando em sua própria plataforma de jogos em nuvem por mais de um ano, com os relatórios se intensificando no final de 2019 .

Agora sabemos o que está sendo chamado internamente: Projeto Tempo.

O New York Times colocou o nome em um artigo sobre o esforço da Amazon para se tornar uma grande editora e desenvolvedora de jogos.

A empresa lançará seu segundo jogo e o primeiro título triplo A, Crucible, em maio, com outro skirmish-em-up massivamente multijogador, New World, a seguir - mas esses serão lançamentos mais tradicionais, para consoles e PC.

O Projeto Tempo, por outro lado, será um rival direto do Stadia , do Google, do Project xCloud , da Nvidia GeForce Now e do PlayStation Now .

Atualmente, existem poucos outros detalhes, mas rumores anteriores surgiram depois que a Amazon publicou listas de empregos para cargos em um novo negócio de jogos em nuvem em janeiro de 2019.

Foi então sugerido em novembro que os planos de jogos em nuvem da Amazon viriam à tona ainda este ano. No entanto, isso poderia ter sido destruído pelo surto de coronavírus, adiando qualquer anúncio.

Ainda assim, o fato de agora conhecermos um nome é um novo passo. E, como a Amazon possui uma das maiores redes de computação em nuvem do mundo, certamente possui o conhecimento e o potencial para criar um serviço de jogos em nuvem de baixa latência para assumir o poder do Google e da Microsoft.