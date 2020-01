Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitch, de propriedade da Amazon , já administra um nível de associação paga há um tempo, mas se você não se sentiu tentado a ingressar antes que sua cabeça se virasse pelo fato de haver jogos gratuitos todos os meses.

Como o PlayStation Plus ou o Xbox Live Gold , o Twitch Prime oferece jogos gratuitos para baixar e manter todos os meses. A associação ao Twitch Prime está incluída em uma assinatura do Amazon Prime ou Prime Video. Se você tiver um, precisa vincular suas contas Amazon e Twitch para obter os jogos gratuitos.

Isso significa que o acesso ao Twitch Prime custa apenas £ 7,99 por mês ou US $ 12,99 nos EUA . Essa assinatura não apenas permite uma visualização sem anúncios nos canais do Twitch, emoticons exclusivos, opções de bate-papo e um selo de bate-papo, mas também nesses jogos gratuitos.

A empresa anunciou recentemente a lista de jogos que os membros do Twitch Prime podem baixar este mês. Nós temos a informação.

Heave Ho é um jogo de festa que foi projetado muito para ser jogado com amigos. É também uma maneira estranha e maravilhosa de virtualmente dar as mãos aos seus amigos, pois essa é a premissa inteira. Segure as mãos e segure as mãos para não cair em uma morte desagradável. Até quatro jogadores podem se unir aqui para se divertir.

Este é um jogo indie com estilo retrô que o coloca dentro de um macacão blindado, quebrando e abrindo caminho por um mundo alienígena traiçoeiro. Apenas lembre-se, os gatos têm apenas nove vidas.

Outro jogo colorido de aventura de plataforma, o Witcheye oferece 50 níveis para explorar com todos os tipos de inimigos, ambientes coloridos e mistérios para resolver.

"Parta em uma aventura como uma bruxa educada que se transforma em um globo ocular vingativo depois que um cavaleiro e um malandro roubam seus ingredientes mágicos."

Banco de banco banco de banco! Enter The Gungeon é um rastreador de masmorras de tiroteio, onde você saqueia e dispara por vários níveis intensos. Escolha seu herói e entre no Gungeon. Espere batalhas difíceis, abundância de itens e segredos em abundância também.

Splasher é um jogo de ação arcade em ritmo acelerado, com cores vibrantes e jogabilidade maluca. Você joga como um herói de cabelos roxos que está lançando um ataque a uma fábrica de tintas para salvar os trabalhadores de seu chefe maligno.

Este jogo é uma aventura de ficção interativa, onde você descobriu um telefone perdido e está em uma missão para descobrir os mistérios por trás dele.

Percorra as mensagens de texto, pesquise aplicativos e bisbilhote na galeria do telefone. Comece a descobrir o que aconteceu com seu proprietário.

Outro magnífico jogo de sobrevivência independente estilo pixel, com ilhas misteriosas para explorar.

"Kingdom: New Lands baseia-se na premiada jogabilidade e mistério do Kingdom, introduzindo uma abundância de novos conteúdos no título indicado pelo IGF, mantendo a simplicidade e a profundidade que legiões de monarcas passaram a experimentar e desfrutar. Viajar para o Novo Terrenos e acolher o dilúvio de novas montarias, comerciantes e vagabundos que chamam essas ilhas de lar, mas tenha cuidado com os novos obstáculos que ameaçam sua chegada - pois não apenas as criaturas gananciosas bloqueiam seu caminho, mas até o próprio ambiente pode derrotá-lo. "

Anarcute é o simulador de tumulto mais fofo que você provavelmente jogará, o que é algo bastante. Fuja da polícia, aliste alguns amigos, destrua prédios e cause caos total.

Se você está ansioso para esmagar algumas coisas, então este jogo é para você.

Dandara é um jogo de plataforma 2D independente de metroidvania 2D com uma super protagonista feminina bacana. Corra pelo ambiente, pulando paredes, tetos e pisos com a maior facilidade, enquanto descobre os mistérios que o mundo de Salt tem a oferecer.

Além desses jogos gratuitos, os assinantes do Twitch Prime também têm acesso a itens gratuitos do jogo este mês. Algum conteúdo está disponível agora e mais em breve também: