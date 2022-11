As munições de perfuração da zona de guerra 2 agora não

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Activision atualizou seu jogo Warzone 2 com uma das jogadas mais estranhas que você provavelmente verá, uma armadura de nerfing piercing munição para que ela não o faça.

Sim, você leu isso direito. A Activision alterou suas munições perfurantes de armadura, removendo o efeito que significava que ela poderia perfurar a armadura.

O movimento foi realmente mencionado nas notas de lançamento da Warzone 2, com a Activision dizendo que ela "removeu o multiplicador de danos contra oponentes blindados". Considerando que essa parece ser a principal razão para usar essa munição em primeiro lugar, é justo dizer que a comunidade Call of Duty está um pouco confusa com esta mudança. Como deveria ser.

Mas isso não significa que estas rodadas agora não tenham qualquer utilidade. As munições perfurantes de blindagem ainda podem causar mais danos aos veículos e matanças do que outros tipos, portanto, há que considerar isso. Mas isso não diminui o fato de que a mudança é estranha, apesar do fato de que ela pode realmente fazer sentido no grande esquema das coisas.

Alguns podem argumentar que a questão aqui não é a mudança na forma como a munição funciona, mas sim o fato de que o nome agora não faz mais muito sentido, dado o que a munição realmente fará. Especialmente considerando o fato de que a Warzone 2 foi lançada com munições perfurantes capazes de perfurar a blindagem.

Já está confuso? Ainda bem, ainda bem que pudemos ajudar. Pelo menos a atualização fez outras coisas como consertar notificações de áudio para quando o carcereiro entrar no Gulag.

Escrito por Oliver Haslam.