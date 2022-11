Data esperada de lançamento da Warzone Mobile revelada via iOS App Store

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As pessoas que aguardam para colocar as mãos no jogo Call of Duty Warzone Mobile são preparadas para uma longa espera, a página de pré-encomenda da App Store do título confirma.

Embora nenhuma data de lançamento oficial tenha sido dada pela Activision até o momento, a coisa mais próxima com a qual temos que trabalhar é uma data listada na App Store no iPhone e iPad. O pré-registro está agora aberto para o jogo, com a Apple listando 15 de maio de 2023 como a data de lançamento esperada.

Portanto, não em breve.

Parece que a CoD Warzone Mobile está chegando em 15 de maio de 2023.



Aguarde bastante. pic.twitter.com/3eHr6tg3A3- Oliver Haslam (@OliverJHaslam) 17 de novembro de 2022

A Apple está empurrando o pré-registro com força, sendo o jogo o topo da página inicial da App Store no momento de escrever. A descrição da App Store definitivamente conta a história de um jogo que todos vão querer jogar também, com a Activision apontando que a progressão compartilhada verá os jogadores "ganharem EXP e usarem muitos dos mesmos carregamentos em Call of Duty: Modern Warfare II".

A Activision também promete "uma autêntica jogabilidade Call of Duty em celular com gráficos de primeira classe e controles intuitivos", com o som do jogo, manuseio, e mais tudo dito para ser construído especificamente com o jogo móvel em mente.

Outros pontos interessantes incluem o fato de que os jogadores precisarão de um iPhone ou iPad com um A12 Bionic ou mais recente e rodando iOS 15 ou mais recente. Cerca de 500MB de armazenamento também serão necessários.

Aqueles que quiserem fazer o pré-registo para o download podem fazê-lo gratuitamente a partir da página Warzone Mobile App Store agora. Vale ressaltar que a data esperada mostrada na App Store pode mudar, por isso, cruzou os dedos e avançou um pouco.

