Nós jogamos Call of Duty: Warzone Mobile e pode mudar a COD para sempre

(Pocket-lint) - O Call of Duty Warzone se sentiu como uma mudança de jogo quando foi lançado no início de 2020, trazendo pela primeira vez a filmagem gratuita de COD para as massas no console e no PC e ampliando massivamente o apelo da série.

Agora, com o Warzone 2.0 recém saído dos portões e iterando o original de várias maneiras, é a vez do Warzone Mobile mudar para o sempre rotativo holofote da COD. Recentemente jogamos o jogo por algumas horas e tivemos tempo de conversar com o vice-presidente da Activision para celulares, Chris Plummer, sobre como ele vai se encaixar no mundo do Call of Duty.

Todos novos, alguns antigos

Warzone Mobile fez uma chamada genial ao lançar com um único mapa Battle Royale na forma de Verdansk, o mapa original de Warzone e um favorito de longa data entre seus fãs - este é o melhor mapa Battle Royale de todos os tempos, aos olhos de alguns jogadores.

É uma versão de Verdansk de antes de algumas mudanças de mapa, olhando aos nossos olhos como a iteração da terceira ou quarta temporada do primeiro ciclo de vida da Guerra Moderna, e é tão, tão bom estar de volta. Tem pontos de interesse suficientes para ser variado, mas também uma boa variedade de terrenos, desde áreas urbanas apertadas até campos abertos que são arriscados de cruzar.

O Warzone Mobile será lançado com alguns tamanhos de esquadrão para escolher, desde solos até quads, e a equipe que trabalha nele testou uma variedade de modos diferentes que poderiam surgir ao longo da linha. Por enquanto, é principalmente Battle Royale e apenas Verdansk, mas Plummer não descartou o aparecimento de Rebirth Island ou Fortune's Keep para jogadores de mapas menores.

Ele também era tímido sobre o Al Mazrah da Warzone 2.0, então apostaríamos naquele mapa chegando à Warzone Mobile em algum momento, também.

Isto significa que o jogo poderia se tornar um balcão único para a ação COD, especialmente dada a notícia surpresa de que ele inclui 6v6 multiplayer no lançamento em um par de mapas, e que isto também irá se expandir com o tempo.

Tudo isso graças a uma paridade de recursos mais próxima do que nunca entre celular e console - Warzone Mobile funciona com a mais recente tecnologia de COD, reduzida para celular. Isto significa que novos recursos como animações de recarga aprimoradas e movimento a partir de MW2 estão presentes e corretos.

Isto também significa que o sistema Gunsmith completo deve entrar no Warzone Mobile, embora possivelmente após o lançamento. Isto incluirá o ajuste de armas, de acordo com Plummer, tornando-o a experiência completa.

Tudo isto torna a situação um pouco embaraçosa quando se trata da pré-existente (muito popular) COD Mobile, que Plummer foi inflexível na chegada da Warzone Mobile. Quando se pensa em quanto trabalho futuro foi feito neste jogo mais novo, no entanto, não é difícil imaginar qual será a prioridade.

No entanto, eles funcionarão em paralelo por pelo menos um tempo. Warzone Mobile terá a vantagem maciça de um sistema compartilhado de passagem de batalha e progressão para MW2 e Warzone 2.0, no entanto, juntamente com armamento e cosméticos compartilhados, então é seguro dizer que se parece com o futuro da COD em móvel.

Hands-on time

Mas, na verdade, como é que isso funciona? Bem, a versão curta é que este é um porto notavelmente impressionante da experiência Warzone, testado por um escritor que já jogou mais de 650 horas do jogo principal.

Os controles de toque são sempre uma variável chave para um FPS móvel, e o Warzone Mobile se sente igualmente sólido em relação ao COD Mobile - tem uma gama enorme de opções para você ajustar, também.

Desde a captura automática e assistência de movimento até elementos automatizados, você pode construir um esquema de controle personalizado que deve se adequar a um T, e isso antes que você considere o fato de que o suporte do controlador também será incorporado.

É provável que o controlador e os jogadores de toque sejam feitos em fluxos separados, mas isto pode mudar dependendo do feedback do jogador, de acordo com Plummer.

O jogo também parece impressionante, com uma iluminação que parece realista sem empurrar seu telefone para a direção excessiva, embora fique um pouco quente em longas sessões (dependendo do telefone, é claro). Por necessidade, os detalhes ambientais não são os mais altos, mas ficamos impressionados com a qualidade dos modelos de armas e operadores, que são vitais.

Essa mistura de escala e detalhes é difícil de ser percebida, mas funciona muito bem aqui. Isto é ainda mais aprimorado quando você cai nos modos 6v6, que parecem tão próximos à experiência do console quanto nós ainda experimentamos, até a interface de usuário e projetos.

Uma vez que encontramos um esquema de controle que nos agradou, nos divertimos muito com saques e tiroteios, trocando entre armas e se movendo pelo mapa. Como estávamos em um teste de jogo limitado, havia alguns bots para cortar, mas isso foi bom para uma viagem de poder, e as lutas contra humanos reais provaram ser desafiadoras e de ritmo rápido.

A quantidade de armamento a ser utilizada é tão impressionante quanto em um jogo de linha principal, e embora não tenhamos conseguido acessar toda a experiência de armeiro, podemos imaginar que ela será tão detalhada também. Foi-nos dito até mesmo que poderíamos ter compartilhado carregamentos com a Modern Warfare 2 - isto faria do Warzone Mobile um download digno mesmo que apenas para editar uma arma construída na mosca, em nossa mente.

O futuro agora

É estranho tentar descobrir quão grande será a Warzone Mobile - afinal de contas, a COD Mobile já é massiva, portanto sua interação com aquela base de jogadores existente é um pouco difícil de prever.

Deixando essa dinâmica de lado, porém, parece que este pode ser um momento massivo para o Call of Duty. Finalmente, ele terá a coesão de todas as plataformas que lhe faltava.

Assim como a Fortnite, seus jogadores mais dedicados poderão saltar entre longas sessões no console ou no PC e stints mais curtos no celular ou tablet, com desafios diários em cada um deles acelerando-os através de um passe de batalha unificado.

A partir de nosso tempo com o jogo, a sensação de jogá-lo deve se alinhar ao que as pessoas querem e esperam de um Call of Duty atualizado no celular, e isso é tudo o que você pode realmente pedir.

Ainda há muitos fatores que só se tornarão mais claros quando o jogo for lançado, é claro, desde o tamanho do arquivo até seu desempenho em telefones de menor porte e muito mais.

A plataforma que Warzone Mobile parece oferecer, no entanto, é uma plataforma que será claramente uma vantagem para a franquia durante os próximos anos. Agora, ela só tem que ir para as mãos do público.

