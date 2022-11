A Guerra Moderna 2 pode ter cames de morte personalizados com algumas opções loucas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Call of Duty Modern Warfare 2 pode estar prestes a ganhar cames de morte personalizados com algumas opções verdadeiramente insanas se um novo vazamento se revelar preciso.

Esse vazamento vem através do RalphsValve, um leaker de Call of Duty que tem provado a sua eficácia com alguns dos planos da Activision nos últimos tempos. De acordo com eles, a Modern Warfare 2 vai ter câmeras assassinas personalizáveis que permitirão às pessoas escolher entre o Play of the Game ou uma Final Kill e depois editar o vídeo com uma série de opções diferentes.

O vazamento alega que as pessoas poderão adicionar gráficos, mensagens, áudio, GIFs animados, e muito mais.

Aqui está a patente, licenciada em conceito para Call of Duty. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) 13 de novembro de 2022

O leaker também compartilhou uma imagem que parece mostrar uma patente para a interface que abrigará todas essas novas opções.

No entanto, isso pode levantar uma questão interessante. Não está claro se Ralph está baseando seu relatório apenas na patente ou se existe alguma informação adicional que só eles sabem. Se for a primeira, é importante lembrar que as empresas patenteiam tudo o que elas inventam, mesmo que nunca encontrem seu caminho em um produto de transporte. A ativação não é a única ali, com empresas de tecnologia como a Apple e o Google solicitando um grande número de patentes a cada ano.

Poucos deles entram em dispositivos que enviam. E poderia ser o mesmo aqui.

