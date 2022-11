O que é DMZ? Explicação do novo modo do Call of Duty Warzone 2.0

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando Call of Duty Warzone 2.0 chega em 16 de novembro de 2022, não está apenas trazendo consigo um novo mapa e experiência de batalha royale - há também um modo totalmente novo chamado DMZ.

Esta é a COD assume um gênero que vem crescendo em popularidade há alguns anos: o atirador de extração. Aqui estão todos os detalhes que você precisa neste momento.

O que é o modo DMZ?

Em essência, o DMZ vai encarregar você e seu esquadrão de cair em uma seção do mapa Al Mazrah da Warzone 2.0 com um conjunto de objetivos.

Enquanto em Battle Royale sua tarefa é sobreviver até que ninguém mais esteja de pé, aqui se trata mais de completar algumas tarefas e depois escapar com vida. O mapa será povoado por guardas AI e jogadores inimigos com seus próprios objetivos, para tornar isto mais difícil.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Isto pode envolver saquear itens específicos, matar certos inimigos NPC marcados ou eliminar operadores rivais de facções nomeadas, portanto, espere muita variedade de missões.

Uma vez terminado seu trabalho, você terá que abrir caminho para pontos específicos de exfiltração (que podem ser guardados por outros jogadores canny) para sair do mapa com seu saque.

Morra ao longo do caminho e enfrente penalidades severas, perdendo o saque que tinha sobre você e potencialmente acenando adeus à arma que você estava usando por um bom pedaço de tempo.

Venda de Xbox Amazon Prime Early Access: Quais são as ofertas da Série Xbox X/S e Xbox One? Por Rik Henderson · 11 Outubro 2022 O Prime Early Access Sale da Amazon está aqui com alguns grandes descontos em jogos e acessórios Xbox.

O modo é inspirado por tipos como Escape from Tarkov e Hunt: Showdown, ambos com grandes seguimentos de culto.

Data de lançamento do modo Duty Warzone 2.0 DMZ

A DMZ chegará no início da Primeira Temporada para a Warzone 2.0 e a Modern Warfare 2 - isso significa que chegará em 16 de novembro de 2022.

Para saber mais sobre o que mais está chegando à Warzone 2.0 na Temporada 1, confira nosso guia aqui mesmo.

O modo COD DMZ está livre?

Por ser parte da Warzone 2.0, em vez da Modern Warfare 2, a DMZ estará de fato completamente livre para jogar.

Facções do modo DMZ de Warzone

Parte de como a DMZ irá funcionar é ter diferentes facções no jogo para as quais você pode completar missões. Haverá três no lançamento, pelo aspecto das coisas.

Estas facções são chamadas Legião, Lótus Branca e Mous Negra, e cada uma oferecerá missões com níveis de dificuldade ascendentes na ordem em que as nomeamos.

Isto fará da Legião uma facção ideal para aqueles que se acostumam com a modalidade, enquanto as duas próximas facções podem ser movidas uma vez que você esteja mais confortável.

Ainda não sabemos qual será a história por trás dessas facções, mas podemos descobrir mais em breve.

Cada facção terá vários níveis de missões em oferta, o que significa que devemos ser capazes de ter acesso a um total de mais de 50 missões para trabalhar em nosso caminho no lançamento.

A missão em modo DMZ Warzone recompensa

É claro que, dados os altos níveis de risco ligados a uma corrida na DMZ em comparação com os modos de batalha royale da Warzone, tem que haver um incentivo para jogá-la.

É aqui que entram as recompensas das missões - missões bem sucedidas e corridas na DMZ lhe darão recompensas bem-vindas, desde pequenas coisas como tokens duplos de EXP para gastar e encantos de armas até negócios maiores como projetos reais de armas permanentes e peles de operadores.

Se algumas delas são exclusivas da modalidade, espere que se tornem símbolos de status entre os melhores jogadores.

Carregamento do modo DMZ da zona de guerra

As armas na DMZ funcionarão de forma um pouco diferente de como funcionam em multijogadores e em royale de batalha - enquanto você ainda será capaz de levar armas Gunsmith para a DMZ, isto terá um risco associado.

Se você não fizer nada, você jogará com uma Arma de Contrabando que ainda pode dar um soco de verdade, mas estas armas desaparecerão para sempre se você morrer.

Entretanto, você também pode trazer suas próprias armas Gunsmith e aceitar o risco de perdê-las, usando o que é chamado de Slot Segurado em seu carregamento. Morrer com uma destas não significa uma perda permanente de acesso, mas sim uma janela temporizada na qual você não pode mais usá-la. A partir das imagens de jogo mostradas até agora, isto pode levar até 10 horas para impedir que você volte a pular com aquela arma.

No entanto, este temporizador pode ser diminuído ao fazer corridas com mais sucesso.

Saque em modo DMZ de zona de guerra

Uma coisa que está mudando significativamente para a DMZ é como você interage com itens e pick-ups - agora você tem uma mochila e um sistema de saque muito mais profundo para aprender.

Isto será um pouco mais complexo do que a nova versão chegando à Warzone 2.0, e significará que saquear um corpo ou área é algo com o qual você tem que ter muito cuidado.

Círculo de radiação em modo Warzone DMZ

Para dar pressão de tempo aos vários jogadores em cada servidor (ainda não sabemos exatamente quantos isso significará no total), existe um mecanismo de círculo de radiação na DMZ.

No Battle Royale, o círculo se fecha nos jogadores, conduzindo-os juntos para uma área menor ao longo do tempo.

Na DMZ, porém, é o oposto - uma lenta propagação da radiação para fora em um círculo forçará os jogadores a correr para uma faixa sempre crescente do mapa para se manterem afastados dela.

Isto só começa bastante dentro da partida e é projetado para forçar os jogadores a começarem a planejar suas exfiltrações. À medida que cada ponto de exfiltração for envolvido pelo gás, ele desaparecerá, estreitando suas opções.

Entretanto, antes que todo o mapa seja coberto, um ponto de saída final aparecerá, dando aos jogadores uma perigosa última chance de escapar.

A fonte de radiação irá girar cada mapa para alguma aleatoriedade, assim como os pontos de exfiltração.

Escrito por Max Freeman-Mills.