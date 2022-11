Haverá um novo Call of Duty em 2023?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É uma época interessante para a franquia Call of Duty - sua última parcela, Modern Warfare 2, está batendo recordes e já fez com que a editora Activision ganhasse mais de US$ 1 bilhão desde o lançamento, mesmo antes de sua loja de microtransações entrar em operação.

Entretanto, há fortes rumores de que 2023 será a primeira vez que a franquia não terá um jogo completo na memória, então reunimos todos os detalhes relevantes para esclarecer o que é provável que aconteça para você.

Haverá uma COD em 2023?

A resposta curta a isto é que depende de como você define um jogo de DQO completo, mas provavelmente não.

Relatórios abrangentes da indústria indicam que a Activision deu sua licença para que os desenvolvedores do Call of Duty deixassem seus jogos finalmente respirar, dando à Modern Warfare 2 um par de anos como a COD principal, ao invés do típico ano em foco.

De acordo com o hiperconfiável Jason Schreier da Bloomberg, 2023 verá um novo pacote de conteúdo entregue para a Modern Warfare 2 com uma etiqueta de preço anexada, no entanto, possivelmente expandindo sua campanha e trazendo novas missões e experiências com ela.

Ele diz que isto está sendo desenvolvido pela Sledgehammer Games, que trabalhou anteriormente no Vanguard, e que está no quadro como o singular lançamento do COD para 2023.

Deixe-me deixar isto super claro:

- O próximo jogo, por Treyarch, sairá em 2024

- No próximo ano haverá uma expansão "premium" (paga) da Guerra Moderna II pela Sledgehammer

- É suposto ter muito conteúdo! Talvez seja por isso que lhe chamam um lançamento "completo". Mas é mais MWII https://t.co/jXKAiMFcTf-- Jason Schreier (@jasonschreier) 7 de novembro de 2022

Isto pode parecer contraditório com as declarações da Activision em novembro de 2022, que indicou que está ansiosa para "o próximo lançamento premium completo na série anual do blockbuster".

No entanto, a semântica pode ser usada com cuidado, e é inteiramente possível que a Activision esteja simplesmente inclinada para o fato de que pretende lançar uma expansão completa para a Guerra Moderna 2. Se isto será realmente chamado de Modern Warfare 3, ou se será comercializado como mais um "stop-gap" ainda está para ser visto.

Dado que a versão atual da Modern Warfare 2 não inclui o popular modo de jogo Zombies, esse é mais um caminho para novos conteúdos em uma expansão.

Planos de conteúdo

Tudo isso pode ser apenas uma maneira cansativa de encobrir a forma como a Activision pretende dar à Modern Warfare 2 múltiplos anos de apoio, mas isso não significa que teremos que esperar até 2023 para ter mais conteúdo no jogo como ele se apresenta.

A primeira temporada de conteúdo pós-lançamento da Modern Warfare 2 começa em 16 de novembro e trará novos armamentos e operadores, juntamente com um novo mapa, se os jogos anteriores forem guias confiáveis.

Estas temporadas continuarão a cair a cada dois meses a partir de então, e também se ligarão fortemente aos modos recém-lançados Warzone 2.0 e DMZ que estão lançando ao mesmo tempo.

