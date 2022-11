Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Call of Duty: A Modern Warfare 2 aumenta a fasquia quando se trata de customização de armas com mais apegos do que nunca e uma riqueza de armamento para experimentar.

Uma característica completamente nova em seu sistema Gunsmith, no entanto, é o ajuste das armas - é um pouco complicado, no entanto. Temos aqui todos os detalhes que você precisa sobre a sintonia de armas.

Como funciona a sintonia de armas em MW2?

O ajuste de armas permite que você edite ainda mais os atributos de um acessório que você acrescenta à sua arma, discando uma adição positiva e aceitando uma negativa.

Assim, por exemplo, se você adicionar uma empunhadura por baixo do cano que faça com que o recuo seja mais estável, mas mais lento na mira, você pode afinar isto para um efeito ligeiramente diferente.

Você pode reduzir a estabilidade que ela lhe dá, ao mesmo tempo em que torna mais rápida a pontaria para baixo. Ou, você poderia fazer o contrário, e torná-lo mais estável, mas ainda mais lento.

Este tipo de dar e receber está no centro do ajuste de armas e, na maioria dos casos, você tem duas dessas variáveis por acessório, editadas por controles deslizantes móveis.

Nas imagens abaixo, você pode ver um desses anexos em seu estado padrão na M4, e com os controles deslizantes no máximo para mostrar um gráfico diferente para seu desempenho.

Acima está a leitura padrão.

Enquanto a segunda imagem acima mostra-o com a afinação concluída (até um extremo).

Como se desbloqueia a sintonia de armas em MW2?

Para desbloquear a sintonia de uma arma em uma determinada arma, você precisa completar o processo de nivelamento para essa arma.

Quantos níveis que requerem o desbloqueio variam de arma para arma - para a espingarda de assalto M4, há 20 níveis de armas para trabalhar, mas algumas armas têm quase o dobro deste número, com outras totalizando menos.

Isto significa que a quantidade de trabalho necessário para destravar o ajuste de cada arma varia muito, o que pode ser um pouco inútil.

Uma vez desbloqueada a sintonia, você pode acessá-la para cada acessório, encontrando o botão "Tuning" acima de cada acessório ao selecioná-lo no Gunsmith.

O tuning de armas vale a pena em MW2?

Ainda estamos pouco tempo na vida útil da Modern Warfare 2, então por enquanto não sabemos realmente como a afinação de armas é fundamental para fazer as melhores armas construídas no jogo, honestamente.

Quando os criadores tiverem tido que mergulhar mais tempo nas estatísticas por trás de cada arma, isto pode se tornar mais claro.

Também provavelmente terá um impacto maior na construção de armas destinadas à Warzone 2.0, onde o tempo para matar é muito mais lento, graças à blindagem. Isto significa que coisas como estabilidade de armas e velocidade de movimento se tornam uma questão muito diferente.

Por enquanto, não dizemos que você deve se concentrar em moer cada arma ao nível máximo só para afiná-la. Se você não gosta de usá-la na metade desse processo, é improvável que os acessórios de afinação revertam completamente essa situação.

