O disco do Call of Duty Modern Warfare 2 tem apenas 70MB de coisas nele

(Pocket-lint) - Se você está indo pela rota do disco plástico com o Modern Warfare 2, você ainda vai baixar uma tonelada de dados - porque não está no disco.

Enquanto uma tonelada de pessoas baixa seus jogos pela internet hoje em dia, há muitas razões para seguir a rota física. Isso pode ser porque você tem internet lenta ou está lidando com limites de dados, mas também pode ser algo tão simples quanto querer trocar uma cópia depois de jogá-la. Mas seja qual for o motivo, parece que a Activision vai fazer você baixar a Modern Warfare 2 de qualquer forma, porque apenas 70MB dela estão no disco que você acabou de colocar.

Essa é a notícia que sai da conta do Twitter @DoesItPlay, pelo menos. Essa conta analisa os jogos para ver se eles podem ser jogados sem conexão à internet e é uma notícia muito ruim para os jogadores da Modern Warfare 2. De acordo com uma captura de tela da versão PS5 do jogo, o disco tem apenas 70MB de dados sobre ele. Considerando que a versão para download está em torno de 100GB, isso sugere uma longa espera para download.

O motivo pelo qual a Activision foi por este caminho não está claro, e a Pocket-Lint chegou até nossos contatos para tentar chegar ao fundo da questão. A teoria atual é que o disco só contém as licenças necessárias para confirmar que o jogo é legítimo, o que faz sentido. Mas isso não ajudará as pessoas que compraram um disco de plástico porque a rota de download não é para elas.

Nós o informaremos se e quando tivermos notícias da Activision.

Escrito por Oliver Haslam.