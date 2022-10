Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ativision está tentando algo novo com Call of Duty: Modern Warfare II - está efetivamente lançando o jogo em lotes. A campanha já está disponível para os jogadores que pré-encomendaram, com multiplayer seguindo na data de lançamento completa de quinta-feira, 27 de outubro. Então, Warzone 2.0 e DMZ poderão ser baixados a partir de 16 de novembro, com Raids que deverão chegar no final deste ano e durante todo o ano de 2023.

É uma abordagem diferente - alimentação por gotejamento dos diferentes modos de essencialmente o mesmo jogo em camadas. Certamente parece ter corrido bem com os fãs, com a campanha recebendo muitos elogios antes da data principal de venda (você pode ler nossos pensamentos aqui).

Também é algo que os desenvolvedores do jogo aprovam, pois permite que eles se concentrem em cada parte individual - incluindo quaisquer patches. E, por esse motivo, é algo que também podemos esperar com futuros lançamentos de franquias: "É útil para nós concentrarmos nosso esforço em ondas diferentes", foi-nos dito por Marc-Alexandre Boulanger-Milot, diretor da UI/UX na Beenox - um dos 10 estúdios que ajudam a Infinity Ward na COD MWII.

"Nosso foco neste momento é garantir que a campanha seja fantástica e que todas as correções de bugs estejam no lugar. Então podemos nos preparar para o lançamento multiplayer e então a Warzone estará surgindo rapidamente. Portanto, sim, a decisão não foi minha, mas eu amo a idéia".

A abordagem também permite que a Activision tome a ousada decisão de não lançar um novo Call of Duty em 2023. A estratégia de lançamento da Guerra Moderna II preencherá a lacuna e dará ao próximo estúdio - pensado para ser Treyarch - mais tempo para sua próxima excursão.

"A amplitude do conteúdo da Modern Warfare II falará para qualquer que seja seu gosto como jogador", acrescentou Stephanie Snowden, diretora de comunicações da Inifinity Ward.

"Há algo para os fanáticos por um jogador com a campanha; há a DMZ que é um objetivo inteiramente novo para nós; com a volta da BR (Warzone) e nós sentimos que é a melhor experiência que já fizemos com o núcleo do MP; e com os Raids, que nunca fizemos antes, sentimos que estamos realmente empurrando o envelope em termos da oferta. É um momento muito bom para ser um fã do Call of Duty".

Escrito por Rik Henderson.