(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 está finalmente aqui - ou, pelo menos, sua campanha está na fase de acesso antecipado. Ainda não conseguimos nos conectar à oferta multiplayer completa, mas isso virá muito em breve quando todo o jogo for lançado, em 28 de outubro.

Ainda assim, se você está ansiosamente ansioso pelo multiplayer da MW2, mas um pouco preocupado sobre como você se sairá em suas famosas arenas online, então temos alguma ajuda para você - as dicas e truques que montamos abaixo variam do básico ao mais complicado, mas cada um deve, espera-se, ajudá-lo a melhorar seu desempenho ao longo do tempo.

Confira nossa característica detalhada sobre o jogo, se você quiser saber mais sobre ele.

Adquira um fone de ouvido

Pode soar sem rodeios, mas o maior equipamento que você pode obter para melhorar instantaneamente seu desempenho em qualquer jogo Call of Duty, incluindo o Modern Warfare 2, é um fone de ouvido, mesmo que seja realmente acessível.

A diferença entre o desempenho sonoro de uma TV e a precisão que você obtém do áudio do fone de ouvido é espantosa, e MW2 se baseia mais no áudio de passos e nos sinais de tiros do que qualquer COD que podemos lembrar, por isso é ainda mais um "leg-up". Isto ajudará você a ouvir os inimigos antes de vê-los, e saber onde no mapa está a ação, tudo sem precisar desviar sua atenção da mira e do movimento.

Temos listas úteis dos melhores fones de ouvido para PS5 e PS4, assim como para aqueles que jogam no Xbox Series X/S ou Xbox One, e finalmente para os jogadores de PC entre nós, então vá em frente e escolha um de lá se você estiver precisando de inspiração.

Construa sua arma para o controle de recuo

O sistema Gunsmith da Modern Warfare 2 está mais envolvido do que nunca, com as Plataformas de Armamento criando uma nova forma de desbloquear novos armamentos, mas quando você está personalizando uma determinada arma, ainda há alguns fundamentos nos quais você pode confiar.

Se você estiver tendo problemas para conseguir mortes e tiros de pouso, recomendamos que se concentre em adicionar acessórios que reduzam o recuo de sua arma, em vez de se concentrar em estatísticas baseadas em movimento como a velocidade do sprint. O MW2 incentiva um ritmo de jogo mais lento de qualquer forma, portanto, ser capaz de controlar sua arma de forma confiável é um passo fundamental à medida que você melhora.

Para um pouco mais de detalhe, se você estiver jogando em um controlador, talvez queira se concentrar em um recuo horizontal em particular - este é o ressalto lado a lado que é mais difícil de explicar do que um recuo vertical direto, embora ambos sejam mais diretos se você usar um mouse e um teclado.

Experimente cada arma...

Enquanto a internet será rapidamente inundada por artigos que lhe dizem quais são os "meta" carregamentos na Guerra Moderna 2, se você ainda estiver aprendendo as cordas que achamos que há muito valor em experimentar um pouco - experimente muitas armas, para que você tenha um senso para o qual você goste do manuseio.

Você pode descobrir que você se sai melhor com uma opção surpreendente, ou que anexar uma modificação específica de cano muda a forma como você usa uma arma para melhor - esse é outro benefício do Gunsmith.

...Mas verifique a metáfora

Mas, tendo acabado de fazer isso, admitiremos que há muitos momentos na vida de cada jogo de DQO quando uma ou duas armas são totalmente dominantes, antes de serem ajustadas e equilibradas. Nessa luz, não há vergonha em verificar no Twitter, YouTube ou Google o que é a meta atual para MW2.

Se você tiver as coisas certas destravadas, isto pode ajudá-lo a construir um loadout que pode realmente competir com os melhores por aí, mesmo que isso signifique que você não está realmente aprendendo muito sobre o que os apegos e estilos funcionam melhor para você pessoalmente.

Considere a possibilidade de abandonar o silenciador

A Modern Warfare 2 lança com um minimapa que não mostra pontos vermelhos quando os jogadores disparam armas não silenciadas - um enorme pomo de discórdia na comunidade. Entretanto, embora isto signifique que o áudio é mais importante do que nunca, significa também que você está muito menos dependente de armas silenciosas em geral.

Com a liberdade de usar outras opções de barril que podem ajudar no recuo ou alcance de danos, se você tiver o instinto de dar um tapa em cada arma que você constrói independentemente, nós sugerimos que você experimente atirar fora e veja como você se sai.

Tente invasão para destravar a arma

A trituração dos níveis das armas para obter um novo desbloqueio ou fixação faz parte do estilo de vida Call of Duty, mas há momentos em que seria bom acelerar esse processo. Infelizmente, não podemos ajudá-lo a pular completamente, mas descobrimos que Invasão é um modo de jogo adequado para desbloquear.

Como há IA correndo ao redor do mapa que pode ser aniquilado com muita facilidade, você pode conseguir muitas mortes a bordo. Estes não lhe rendem tanta EXP quanto matar um adversário humano, mas são tão fáceis de cultivar se você encontrar um bom lugar que pode facilmente compensar essa falta.

