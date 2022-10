Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a ativação quebre uma série de quase duas décadas ao não lançar um novo jogo Call of Duty no próximo ano. No entanto, um novo conteúdo ainda está por vir.

Um novo COD sendo lançado a cada ano é algo com que muitos jogadores cresceram, mas a Activision está programada para fazer as coisas de forma um pouco diferente em 2023. De acordo com um leaker proeminente, não podemos esperar nenhum novo título no próximo ano, mas isso não significa que não haverá pelo menos um novo conteúdo para desfrutar.

Em vez de um lançamento de sucesso de bilheteria no ano que vem, nos dizem para esperar um novo "conteúdo de campanha" para o jogo existente da Guerra Moderna 2 - um título que estará à venda este mês.

O aspecto desse DLC não está 100% claro neste momento, mas o leaker TheGhostofHope tem apontado até agora para algum tipo de pacote de mapas com os maiores sucessos do 20º aniversário com conteúdo de toda a série.

Isso é algo que Jason Schreier, da Bloomberg, também apoiou, dizendo que "uma expansão ou algo parecido" estreará no próximo ano. Mas ele continuou dizendo que não tinha certeza absoluta do que isso poderia parecer. Seja qual for o conteúdo que obtenhamos, é pouco provável que compense a perda de um título AAA novinho em folha, pelo menos aos olhos da comunidade do Call of Duty.

Embora os jogadores possam ficar desapontados por não haver um grande lançamento no próximo ano, esta está longe de ser a maior história em curso no mundo de Call of Duty neste momento. A proposta de compra da Activision Blizzard pela Microsoft continua a roncar e, embora a Microsoft continue a dizer que não vai tirar os jogos da PlayStation, isso é algo com o qual os reguladores continuam preocupados.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.