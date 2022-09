Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Activision levantou a tampa sobre Call of Duty: Warzone Mobile, uma versão completa de seu popular jogo de batalha royale que será lançado para Android e iOS em 2023.

É um jogo mamute para uma plataforma portátil, permitindo que 120 jogadores ao vivo lutem em Verdansk - o mapa que tem sido o coração da versão para PC e console do Warzone desde o início.

Muitos outros elementos da Warzone principal também chegarão à versão móvel, tais como operadores e armas. Além disso, o Gulag faz sua estréia no smartphone para dar aos jogadores uma segunda oportunidade de ganhar o caminho de volta para uma partida.

Call of Duty: Warzone Mobile será um jogo cruzado entre Android e iOS, e segue um modelo de jogo livre. Ele será executado ao lado do Call of Duty Mobile existente - que está atualmente na 8ª temporada.

"Estamos super entusiasmados por ter dois jogos incríveis no espaço", foi-nos dito pelo chefe da Activision para celular, Chris Plummer, em uma entrevista para o próximo episódio do Podcast Pocket-lint.

É semelhante a como os modos multiplayer dos lançamentos regulares Call of Duty têm corrido lado a lado com Warzone nos últimos dois anos.

A ativação também revelou durante seu Call of Duty: Próximo evento online que a nova onda de jogos Call of Duty é parte de uma tecnologia unificada, com Warzone Mobile, Warzone 2.0 e COD: Modern Warfare 2 oferecendo elementos compartilhados e Passes de Batalha. Por exemplo, você pode encontrar uma arma ganha em um está subseqüentemente disponível para você nos outros.

Os proprietários de telefones Android podem se inscrever no Warzone Mobile agora, através da loja do Google Play, enquanto algo semelhante pode estar disponível para os proprietários de iPhone antes do lançamento: "Encorajamos todos os nossos jogadores a sintonizarem-se em nossos canais sociais para receber notícias atualizadas sobre outras formas de pré-inscrição ao longo do tempo", disse Plummer.

