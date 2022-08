Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Filmagens de um nível de campanha no aguardado Call of Duty: Modern Warfare 2 aparentemente vazou online, exibindo pequenas mas reveladoras fatias de jogabilidade do jogo.

Os clipes estão sendo perseguidos de forma contínua com reclamações de DMCA, portanto não fique no Twitter por muito tempo, mas mostre uma perseguição de carro na qual o jogador pula entre os veículos, dirigindo-os e se inclinando para fora das janelas para atirar nos inimigos.

-

Em outro clipe, a arma do jogador domina a tela (que está gravando apenas parte de uma TV) e parece uma submetralhadora MP7. Ela tem flashes agressivos e altos detalhes, mas há pouco a ser colhido dela.

Finalmente, um breve momento mostra uma missão noturna na qual o jogador nada até uma doca e sai da água, o que provavelmente seria o início de uma seção mais furtiva, adivinhamos.

Não estamos reposicionando os clipes devido a essa situação de direitos autorais, mas você pode encontrá-los com bastante facilidade ainda procurando no Twitter, e eles nos parecem bastante autênticos.

Por um lado, as características de montagem e direção do veículo que estão em evidência no clipe mais longo correspondem ao que nos foi dito pela Infinity Ward sobre como a Modern Warfare 2 vai levar as coisas adiante nessa frente.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

É um sistema que também deve ter uma grande influência na Warzone 2.0 quando a nova batalha royale for lançada no final deste ano, dado o quão grandes veículos são na meta daquele jogo.

Escrito por Max Freeman-Mills.