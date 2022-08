Novos Crash Bandicoot ou Skylanders poderiam estar nos cartões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Skylanders e Crash Bandicoot desenvolvedor Toys for Bob poderia anunciar em breve um novo jogo em uma dessas séries.

O estúdio tweeted um quiz em sua conta oficial, pedindo aos fãs para nomear os jogos que ele fez até agora. Uma vez revelado, a lista final mostra um título extra escondido atrás de pontos de interrogação.

-

Isso levou alguns a acreditar que os Skylanders poderiam ser reiniciados num futuro próximo, enquanto outros acreditam que o Crash Bandicoot 5 poderia ser planejado.

O último é mais provável considerando um novo jogo do Crash já foi rumorado antes.

Obrigado por jogar junto, quantos você adivinhou corretamente? Sabe, é muito conveniente que tenhamos mais espaço na parede para cobrir... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Brinquedos para Bob (@ToysForBob) 16 de agosto de 2022

O último grande lançamento do Bob foi o Crash Bandicoot 4: It's About Time - uma sequela de plataforma aclamada pela crítica que foi lançada em 2020.

Mas, como Vicarious Visions, o estúdio de propriedade da Activision foi posteriormente retirado de outros projetos para ajudar no Call of Duty. Felizmente, e talvez parcialmente alimentado pela próxima compra do Xbox, a Activision agora vê valor no desenvolvedor voltando a trabalhar em um novo jogo por conta própria.

Isto é evidenciado ainda mais através de anúncios de emprego postados pelo desenvolvedor: "Brinquedos para desenvolvedores experientes do Bob estão procurando por indivíduos criativos prontos para assumir projetos novos e empolgantes", ele postou (como relatado pela VGC).

É claro que pode ser que a equipe tenha um novo IP na manga. Espero que não tenhamos muito tempo para descobrir.

Escrito por Rik Henderson.