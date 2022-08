Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Call of Duty: A Guerra Moderna 2 chega dentro de apenas alguns meses, mas vai ser lançada de uma forma bastante escalonada, se você a tiver pré-encomendado.

O jogo vai ter uma série de betas abertas para o lado multiplayer em setembro, e agora foi confirmado que as pré-encomendas digitais do jogo permitirão o acesso antecipado à campanha do jogo também.

-

Você terá uma semana extra de acesso, a partir de 20 de outubro ao invés de 28 de outubro, a janela perfeita para polir a história do jogo antes de se aconchegar no prato principal multiplayer quando o lançamento completo for lançado.

O caminho para o lançamento começa.



Confira o #CODBlog para todas as informações mais recentes, incluindo mais detalhes sobre o acesso antecipado à campanha!



Saiba mais: https://t.co/t41zAa2tCa pic.twitter.com/zCm17LXEYs- Call of Duty (@CallofDuty) 16 de agosto de 2022

A maneira quebrada como o jogo será lançado terá sido o resultado de muita reflexão da Infinity Ward e Activision, então imaginamos que reflita a maneira como muitos jogadores consomem cada liberação de COD - com uma campanha como entrada.

Isso também significa que a Modern Warfare 2 pode dominar as notícias por mais uma semana à medida que as pessoas reagem primeiro à história e depois a seus novos modos multijogador e de retorno.

Também circula neste momento um forte rumor de que a data de lançamento da nova versão de Warzone será 16 de novembro de 2022, após um calendário de lançamento interno da Activision, aparentemente vazado.

Se for preciso, isso nos dará cerca de três semanas para nos acostumarmos com a nova sensação de MW2 em multiplayer antes de cairmos em uma experiência totalmente nova em Warzone 2.0. Estaremos lá logo no lançamento, tentando desesperadamente descobrir qual é o melhor carregamento.

Escrito por Max Freeman-Mills.