Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Bem-vindo ao novo mundo - onde a primeira vez que vemos a jogabilidade real de Call of Duty: Modern Warfare 2, ela chega na TikTok.

Um pequeno clipe de um mapa inédito, Farm 18, foi postado no TikTok da Infinity Ward e depois cruzado para outros canais sociais.

Ao contrário da passagem aérea que recebemos no início deste mês para o mapa do Grande Prêmio da Baía da Marina, este apresenta pequenos trechos da jogabilidade real.

Ele mostra um jogo de tiro que parece significativamente mais realista do que a Modern Warfare 2019 graças a um recuo visual muito mais saltitante, embora, dado que é pré-lançamento, não podemos contar com o fato de ser hiper-acurado.

O vídeo tem muito mais a oferecer do que apenas aqueles pequenos momentos de jogo, no entanto, com algumas explicações realmente interessantes sobre os processos que vão na construção de um dos mapas do jogo.

Desde explicações sobre quanta densidade de folhagem pode mudar a maneira como os jogadores realmente se movimentam em torno de um mapa, até detalhes sobre o motivo pelo qual os desenvolvedores decidiram largar uma casa de tiro no meio de uma fábrica de cimento, é um belo pacote de detalhes.

Você pode supor que também teremos mais vídeos curtos como este, já que se intitula Intel Drops e hashtagged com o mesmo moniker - estaremos de olho em mais destes antes do lançamento final do jogo em 28 de outubro de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.