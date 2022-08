Como assistir ao Call of Duty: Próximo - setembro COD livestream

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 está saindo no final deste ano, e enquanto tivemos um trailer cobrindo uma introdução ao modo de campanha do jogo, ainda há muito a aprender sobre a próxima COD.

Agora sabemos que poderemos ver muito mais do jogo, incluindo uma revelação multiplayer completa, em um evento recém-anunciado, Call of Duty: A seguir, em 15 de setembro de 2022.

O fluxo será "era-definindo" de acordo com seu anúncio, e nos preencherá sobre o jogo, assim como sua primeira rodada de datas Beta Aberta aberta aos jogadores da PlayStation.

Mas não é apenas MW2 que vamos ouvir falar - o evento aparentemente também incluirá "informações sobre o próximo Call of Duty: Warzone", que moverá a ação para um motor mais novo, um mapa totalmente novo e redefinirá de forma crucial o arsenal de armas disponíveis.

O evento foi anunciado durante as finais do Campeonato da Liga Call of Duty, no início de agosto de 2022, e tivemos uma pequena visão da Guerra Moderna 2 na forma de um mapa voando para a etapa do Grande Prêmio Marina Bay.

Por enquanto, não temos um URL para onde o evento será realmente animado, mas é quase garantido que a página Call of Duty no YouTube será a sede do evento, ao lado de um Twitch stream.

Quando uma página for ao ar, nós a adicionaremos ao topo deste artigo para que você possa vir aqui para vê-la junto conosco.

O evento está acontecendo em 15 de setembro de 2022, embora ainda não saibamos a que horas será transmitido. Acrescentaremos essa informação aqui quando ela for tornada pública.

Escrito por Max Freeman-Mills.