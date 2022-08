A Sony acha que as pessoas comprariam um Xbox para Call of Duty

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony deu uma pequena dica sobre o que pensa da aquisição da Microsoft pelo Xbox, graças aos comentários recentemente descobertos que forneceu ao órgão regulador brasileiro para investigar o negócio.

Ao contrário de alguns outros processos, todas as informações fornecidas ao regulador brasileiro devem ser tornadas públicas, o que permitiu que alguns usuários de olhos de águia em Resetera desenterrassem os pensamentos da Sony.

As respostas que ela fornece abrangem uma ampla gama de contextos, mas algumas seções particularmente suculentas abordam especificamente a importância do Call of Duty, e como ele afeta o mercado de consoles.

Em particular, a Sony efetivamente aumenta a franquia de forma maciça, descrevendo-a com precisão como a maior franquia de jogos, uma que tem enormes recursos por trás dela e que vende rotineiramente em grandes volumes.

Ele chama o jogo de "essencial" e diz que a marca é tão poderosa que quase certamente influencia a escolha do console dos jogadores quando eles vêm para comprar. Isto obviamente visa a possibilidade de que o Xbox possa fazer do COD um console exclusivo em algum ponto abaixo da linha.

O documento em questão, que você pode acessar da lista aqui, está em português rotulado como "E-mail Sony (Resp. ao Of. 4108/2022 + procuração)", mas se traduz bastante bem, e contém alguns insights interessantes sobre o quanto a Sony considera COD (ou, pelo menos, o quanto ela quer que isso seja visto como o caso).

O que isto traduz para o regulador é difícil de adivinhar nesta fase - mas pode ter algum impacto no Xbox de alguma forma. Sabemos que os próximos jogos COD atingirão os consoles PlayStation devido aos contratos existentes, e a Microsoft indicou que poderia continuar depois disso, mas nada é certo.

Tivemos boas ligações esta semana com os líderes da Sony. Confirmei nossa intenção de honrar todos os acordos existentes após a aquisição da Activision Blizzard e nosso desejo de manter o Call of Duty na PlayStation. A Sony é uma parte importante de nossa indústria, e valorizamos nosso relacionamento - Phil Spencer (@XboxP3) 20 de janeiro de 2022

É difícil dizer se isso ainda toca anos a fio, mas é algo que os reguladores, sem dúvida, considerarão em múltiplas jurisdições enquanto analisam o acordo Xbox-Activision.

Escrito por Max Freeman-Mills.