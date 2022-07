Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A ativação está programada para dar códigos beta para Call of Duty Modern Warfare 2 em 7 de agosto.

Como parte do Call of Duty League's Championship Weekend, a editora anunciou que os telespectadores terão uma chance de ter acesso antecipado ao jogo.

Qualquer pessoa que assista ao evento físico em Los Angeles no 'Domingo do Campeonato' receberá um código, e já sabemos que todas as pré-encomendas para a Modern Warfare 2 incluirão também o acesso antecipado ao beta.

No entanto, para ter uma chance como espectador no dia 7 de agosto, o site Call of Duty League sugere que os jogadores terão que vincular sua conta Activision com sua conta no YouTube. A partir daí, os 'Drop Winners' receberão uma notificação no site da COD League e no aplicativo COD Companion.

Ainda não foi definida uma data oficial para a chegada do beta, embora vazamentos e sussurros apontem atualmente para o lançamento do acesso antecipado por volta de 15-16 de setembro antes das coisas abrirem para todos os usuários da PlayStation por volta de 17-19 de setembro.

Isso será então seguido por um período de testes cruzados a partir de 22-23 de setembro, com todos os acessos disponíveis em 24-26 de setembro, são rumores.

Com uma revelação multiplayer também é provável que chegue no início do mês beta, setembro, há muito para os fãs da série.

No entanto, como o jogo completo não está previsto para chegar até 28 de outubro, há realmente um bom tempo para esperar se você perder alguma da ação beta.

Portanto, se você não quiser pré-encomendar o jogo para ter acesso, sintonizar o Call of Duty League na próxima semana parece ser uma alternativa sólida.

Escrito por Conor Allison.