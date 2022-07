Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pela primeira vez em anos, estamos tendo uma pausa de Call of Duty em 2023 - Modern Warfare 2 vai levar dois anos para afundar, enquanto Treyarch potencialmente leva mais tempo para seu próximo jogo Black Ops.

Isso significa que, uma vez que a Guerra Moderna 2 for lançada, estaremos esperando até 2024 para a próxima COD principal, dando muito tempo para que os rumores e vazamentos circulem. Descubra todos os detalhes chave, aqui mesmo.

Tem sido amplamente divulgado que a Modern Warfare 2, a próxima COD da Infinity Ward, atuará como um pouco de reset para a franquia. Isto significa que, por um lado, ele terá uma janela de dois anos como o jogo dominante na série, em vez de ser baralhado para fora do palco após 12 meses.

Os fãs estão realmente acolhendo isto, de modo geral, pois significa que o equilíbrio deve ter mais tempo para ser abordado e o jogo deve receber mais mapas e armas do que um lançamento normal de COD normalmente tem nos últimos anos.

Isso também significa que o Black Ops 6 (que é a entrada mais provável a vir em seguida) não chegará até 2024. Isto será útil para seu principal desenvolvedor, Treyarch, uma vez que o jogo também está passando para a última versão do motor IW, a ser compartilhada por todos os jogos de COD avançando.

Esta unidade está em contraste com os tempos recentes, onde a Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War e Vanguard usaram diferentes iterações do motor que levaram à dificuldade de fundir seu conteúdo no behemoth que é Warzone.

Antigamente, a tarefa mais simples do mundo era descobrir em quais plataformas o próximo Call of Duty iria aparecer - todas elas. Agora, no entanto, as coisas são muito mais complicadas. O elefante na sala é a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.

Este acordo (quando finalmente for concluído) significa que o Xbox é de fato o dono absoluto do Call of Duty, com o potencial de torná-lo a maior franquia de console exclusivo do mundo. No entanto, a curto prazo, não é assim que se espera que as coisas aconteçam.

A PlayStation tem um acordo de marketing de longa data com a Activision for Call of Duty, que a vê receber os modos de jogo em primeiro lugar e outros tratamentos prioritários, e isto aparentemente se estende a um contrato que deve ver os próximos jogos COD chegarem aos consoles PlayStation.

NOVO: A Activision está empenhada em lançar pelo menos os próximos três jogos Call of Duty na PlayStation, mesmo após a aquisição do Xbox, de acordo com pessoas familiarizadas com o acordo. Isso é COD2022, COD2023, e Warzone 2 (em 2023). Depois disso, é mais confuso https://t.co/OpWE7Tk9KV-- Jason Schreier (@jasonschreier) 25 de janeiro de 2022

Embora as datas no Tweet da Schreier acima não sejam mais consideradas exatas, a substância é muito mais precisa, então estamos esperando que as Black Ops 6 cheguem tanto em consoles Xbox e PlayStation, como também no PC.

A série Black Ops começou como um off-shoot para os jogos modernos da COD, e desde o início jogou um pouco mais rápido e solto com a história, pulando em eventos documentados e girando-os em uma vasta rede de conspirações e operações de bandeira falsa.

Neste momento não temos nenhum detalhe concreto sobre a provável continuação da história da série da própria Activision, mas um vazamento em julho de 2022 fez algumas revelações interessantes.

Os arquivos encontrados nos arquivos de teste alfa fechados da Warzone Mobile e postados no Twitter (antes de serem rapidamente atacados por violação de direitos autorais) aparentemente mostraram um par de imagens da Black Ops 6.

Uma tinha um detalhe chave a oferecer - um bombardeiro Lockheed F-117 Nighthawk estacionado em um hangar, o que torna o jogo altamente provável que envolva alguma ação da Guerra do Golfo, dado o uso proeminente da aeronave nesse conflito.

Isto não garante nada, mas faria sentido que a série continuasse avançando no tempo após a ação na Guerra Fria, e estaremos interessados em ver como ela remixará a história desta vez.

Podemos estar um pouco mais confiantes sobre como o Black Ops 6 irá eventualmente jogar - é um Call of Duty, afinal de contas.

Isso significa que você pode definitivamente esperar tiroteios bombásticos em primeira pessoa, e uma quantidade decente de combate veicular também, dadas as evidências dos jogos recentes da série.

Black Ops tem frequentemente apresentado um aspecto e uma sensação um pouco mais arcade em comparação com a realidade mais grandiosa dos jogos da Guerra Moderna, com mais iluminação ensopada em neon e um tom ligeiramente mais leve, mas isso nunca é garantido.

Uma vez que o jogo estará no mesmo motor que o Modern Warfare 2, ele deverá parecer ótimo, e nós estaremos interessados em ver se itera características de jogo como montagem e abertura de porta, dado que estas foram variáveis anteriormente.

Isso levará algum tempo para descobrir, porém - até termos a Modern Warfare 2 em nossas mãos, não saberemos sequer com o que a Black Ops 6 poderia estar trabalhando.

Escrito por Max Freeman-Mills.