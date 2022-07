Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Embora os vazamentos às vezes venham de fontes misteriosas, é sempre refrescante quando a fonte de informação acaba sendo um descuido dos próprios desenvolvedores.

Esse parece ser o caso da próxima Call of Duty Black Ops, que aparentemente teve um monte de detalhes e agora imagens apagadas vazaram depois que arquivos foram erroneamente incluídos na versão inicial do Warzone Mobile que está sendo testada.

Estes também incluíram um monte de telas de carregamento de mapas e detalhes em torno da Modern Warfare 2, que chega no final deste ano, mas mais foco foi para algumas imagens que supostamente são do próximo jogo Black Ops.

As imagens incluem vislumbres de um bombardeiro Lockheed F-117 Nighthawk que os trenós online funcionaram podem indicar um cenário de tempo na Guerra do Golfo, fazendo a franquia avançar no tempo novamente após a Guerra Fria em 2020.

A série Black Ops não é estranha para se mover em uma linha do tempo, então é possível (ou mesmo provável) que também veremos outras configurações, mas este é um olhar tão concreto quanto o que temos até agora.

Com o jogo amplamente divulgado para obter um ciclo de desenvolvimento mais longo visando uma janela de lançamento 2024, provavelmente teremos que esperar um longo tempo antes que nada disso seja corroborado.

