(Pocket-lint) - A próxima geração de Call of Duty: Warzone está a caminho, fazendo enormes atualizações sobre a versão atual e limpando a ardósia na progressão e nas estatísticas.

Sabemos muito sobre o jogo graças às informações do desenvolvedor Infinity Ward, portanto, aqui estão todos os fatos-chave que você precisa saber.

Não temos uma data exata de lançamento para a Warzone 2.0, mas sabemos que ela está chegando em 2022 - Infinity Ward confirmou isso enquanto revelava a primeira demonstração de jogo da Modern Warfare 2 no Summer Games Fest.

Esta é realmente uma grande notícia - dado que o MW2 chegará em 28 de outubro, sempre houve o risco de que a Warzone 2.0 fosse retida até o início de 2023 para evitar canibalizar o sucesso do jogo principal após seu lançamento.

Em vez disso, antecipamos que a Warzone 2.0 será lançada no final de novembro ou dezembro, para dar tempo para a Modern Warfare 2 respirar, e para dar à equipe de marketing da Call of Duty tempo suficiente para levar o trem de alta velocidade para o excesso de velocidade.

Foi confirmado que a próxima geração de Warzone não estará abandonando consoles mais antigos, apesar dos apelos dos fãs hardcore - Infinity Ward apontou corretamente que estaria abandonando de longe a maior fatia dos jogadores se desistisse do PS4 e do Xbox One.

Isso significa que você pode contar com a Warzone 2.0 saindo no PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Esperamos, no mínimo, obter versões nativas completas do jogo para PS5 e Xbox Series X/S, no entanto, para um melhor desempenho e resolução.

A próxima versão do Warzone manterá de fato o status de jogo gratuito que fez do primeiro jogo um sucesso tão grande - Activision seria uma loucura para rasgar um modelo tão comprovado.

Isso significa que você poderá jogar Warzone 2.0 completamente de graça, e também deve ser o caso de que no PlayStation e no Xbox você não terá que pagar por assinaturas online para acessar seus modos online.

A Infinity Ward confirmou que a mudança para um novo motor é fundamental para a Warzone, o que significa que está limpando a ardósia do ponto de vista da progressão quando a Warzone 2.0 cai.

Isto significa que o que quer que seja desbloqueado, você ganhou na Warzone até o momento, NÃO será transferido para o novo jogo, e o mesmo acontecerá com as peles de armas e operadores que você possa ter comprado.

Isto pode ser uma decepção para alguns, mas é apenas lógico considerando que a Warzone estará fora por 2,5 anos quando sua sequência cair. As coisas não podem durar para sempre!

Outra coisa interessante que foi confirmada é que a chegada da Warzone 2.0 não destruirá a Warzone 1.0 - a versão atual do jogo continuará a funcionar no futuro previsível. Isto pode ser para evitar que as pessoas caiam do trem ou apenas como uma forma de mantê-las tendo acesso aos pacotes que compraram.

De qualquer forma, isso significa que se você de alguma forma preferir a versão mais antiga do jogo, você sempre poderá voltar a entrar (se seu disco rígido conseguir hospedar os dois de uma só vez, ou seja).

Antes de revelar a Modern Warfare 2 no início de junho de 2022, a Infinity Ward hospedou criadores de conteúdo para um olhar de bastidores sobre seu trabalho, e embora não tenha mostrado nenhuma jogabilidade firme da Warzone 2.0, aparentemente deu vislumbres do novo mapa principal do jogo.

De acordo com JackFrags, o novo mapa é ambientado em um ambiente desértico, o que soa como um cenário e uma paleta de cores bastante novos para a batalha contra o COD royale. Ele terá assentamentos e acampamentos pontilhados para os jogadores explorarem e lutarem, juntamente com quantidades significativas de água e rios para nadarem e navegarem de barco.

Aparentemente existem vários grandes complexos, um aeroporto, docas, um observatório e campos de futebol, todos conectados por estradas.

Sabemos muito sobre as mudanças de jogo que estão chegando à Warzone, uma vez que as mudanças que estão chegando para a Modern Warfare 2 provavelmente todas se aplicarão a ela também - eles compartilham um motor.

Isto significa que teremos uma atualização visual, especialmente em consoles mais novos, onde um modo de 120Hz permitirá uma maior suavidade e tempos de resposta.

Em termos de jogabilidade, sabemos que a natação será adicionada ao jogo e se apresentará fortemente no ambiente, juntamente com os barcos. Os veículos estão sendo atualizados mais amplamente para apresentarem danos mais detalhados, como furos, e quando explodirem, deixarão uma casca permanente para cobertura.

O armamento será moderno, mas enraizado na realidade (pelo menos no lançamento) com acessórios que você pode ganhar às vezes sendo aplicáveis através de armas diferentes, uma mudança bem-vinda que deve facilitar a trituração necessária. Felizmente, uma nova linha de tiro facilitará o teste do desempenho de sua construção.

Novos equipamentos estão chegando, incluindo câmeras remotas e granadas EMP, enquanto você agora também poderá mergulhar em uma posição propensa enquanto você está correndo, se necessário.

Você também pode pendurar-se em bordas para espiar sobre paredes e barreiras enquanto se mantém sobre as coisas, abrindo novas possibilidades à medida que se movimenta pelo mapa. Há também o rappel de edifícios em MW2, embora se isso chegará a Warzone seja menos certo.

Gunsmith voltará para a edição de armas e o nível de detalhes parece ser aumentado ainda mais, permitindo que você redistribua o peso de sua arma para melhor recuo, mas pior velocidade de mira para baixo, entre outros ajustes.

De acordo com JackFrags, a contagem atual de jogadores sendo testada é 100, uma contagem menor do que a Warzone 1.0, mas com algumas centenas de soldados AI potencialmente no campo de batalha para você lutar enquanto joga, defendendo áreas e objetivos.

Isto se liga a mudanças que são rumores em torno de carregamentos, que podem não ser mais compráveis, mas exigem que você complete um objetivo como um ponto de infiltração ou captura a fim de ganhar uma queda de armas.

Ouvimos também que o sistema de inventário é mais complicado, e precisa de um pouco mais de gerenciamento do que na Warzone 1.0.

Escrito por Max Freeman-Mills.