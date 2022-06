Warzone 2.0 está chegando no final deste ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em meio à pressa de sua revelação do primeiro trailer apropriado para a Guerra Moderna 2, alguns detalhes chave sobre os próximos meses emergiram da máquina Call of Duty, em particular no que diz respeito à Warzone.

A Infinity Ward confirmou a uma série de jornalistas e influenciadores que a Warzone 2.0 (seja lá como for que ela acabe sendo chamada) está chegando "ainda este ano" - portanto, provavelmente não em 28 de outubro para lançar ao mesmo tempo que a MW2, mas pouco depois para capturar uma nova onda de propaganda.

Também garantiu que o jogo estaria chegando a todas as mesmas plataformas que a atual experiência Warzone, significando PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Aqueles que esperam por uma revolução tecnológica que saltou para a próxima geração, então, podem ficar desapontados.

Entretanto, esta foi sempre a escolha lógica, dadas as dezenas de milhões de jogadores que ainda não deram o salto para os consoles mais novos da Sony ou da Microsoft. Curiosamente, a versão existente da Warzone vai continuar, para que as pessoas não estejam perdendo seus inventários e progresso em todos os aspectos.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 9 Junho 2022

Isso porque a mudança para uma versão mais nova do motor significará que todos iniciarão a Warzone 2.0 a partir de baixo, sem nenhum progresso desbloqueado, a menos que tenham feito alguma trituração em MW2 até o momento de seu lançamento. Isto será uma simplificação bem-vinda em comparação com a atual lista de centenas de opções de armas e acessórios.

Warzone 2.0 apresentará alguns sistemas novos importantes, incluindo natação totalmente integrada e veículos muito mais detalhados e variáveis, aparentemente, bem como um mapa totalmente novo e novos modos, por isso estamos ansiosos para saber mais sobre o futuro da batalha contra o COD royale.

Escrito por Max Freeman-Mills.