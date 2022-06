Call of Duty: O primeiro trailer da Modern Warfare 2 vazou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Call of Duty: A revelação da Guerra Moderna 2 é absolutamente iminente, com o primeiro trailer completo para o jogo saindo hoje (8 de junho), e as fugas em torno da revelação começaram a sério.

Depois que a Hulu aparentemente carregou um anúncio pré-vídeo um pouco cedo, versões granuladas do trailer do jogo têm circulado online dando alguns detalhes sobre os locais da campanha.

As versões vazadas, que se espalham pelo YouTube e Twitter, mostram cortes rápidos entre as cenas com o Capitão Price, Soap e Gav junto com o icônico Ghost, enquanto navegam o que é claramente uma grande ameaça.

Podemos ver algumas missões noturnas com a famosa iluminação de visão noturna da série, mais uma vez linda (como aconteceu na Guerra Moderna de 2019), e vislumbres de novos personagens também.

A filmagem é altamente provável que seja precisa nesta fase, e foi confirmada como tal por alguns poucos vazadores e analistas, mas você não tem muito tempo para esperar para ver o trailer com a qualidade adequada - ele será lançado ainda hoje às 10h PT, 1PM ET, 6PM BST ou 7PM CEST, dependendo de sua localização.

A desenvolvedora Infinity Ward recebeu uma série de serpentinas e jogadores profissionais em Los Angeles nos últimos dias para jogar o jogo, por isso também estamos esperando um dilúvio de impressões e relatórios sobre como se sente ao jogar nesta fase.

Escrito por Max Freeman-Mills.