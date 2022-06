COD Warzone Telas móveis com vazamento do teste alfa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone está a caminho da mobilidade, mas esse processo pode levar muito tempo, como evidenciado pelo tempo que a Apex Legends Mobile demorou a liberar, portanto ainda pode estar bastante distante.

Dito isto, parece que o jogo está passando por sua primeira fase de testes particulares, já que capturas de tela do que é puramente a versão alfa fechada do jogo vazaram online.

A ativação tem sido um direito autoral que atinge as imagens onde elas apareceram nas mídias sociais, mas isto não os impediu de se espalhar e dar algumas indicações sobre o que o jogo vai oferecer.

Para começar, a enorme revelação é que o jogo usará o mapa Verdansk original da Warzone, como evidenciado por uma captura de tela de um jogador que vai ao ar acima de alguns de seus locais icônicos, incluindo Porto e Centro da cidade.

Outras telas mostram fotos em primeira pessoa do Gulag, onde os jogadores podem lutar para ter a chance de se reafectar após serem mortos, e algumas fotos do jogador com suas botas no chão (ou um telhado, em um caso).

As imagens são extremamente granulosas e de baixa resolução, portanto não estamos aprendendo muito sobre como será Warzone no celular, mas ainda assim isso traz boas notícias para quem já jogou Warzone e perdeu Verdansk (ou seja, a maioria de seus jogadores).

Escrito por Max Freeman-Mills.