Snoop Dogg está chegando ao Call of Duty

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O icônico rapper, Snoop Dogg, parece estar indo para Call of Duty Warzone , Vanguard e Mobile .

Snoop não é estranho à cena de jogos, ele lançou anteriormente sua própria liga de e-sports e, mais recentemente, ingressou na prolífica organização de jogos, Faze Clan.

Embora a maioria de nós esteja mais familiarizada com sua carreira de rap, ele agora é um streamer frequente do Twitch e conquistou fãs muito além do escopo do público tradicional do hip-hop.

A voz de Snoop foi apresentada em um DLC de Call of Duty: Ghosts no passado; e agora, a conta do Twitter do Call of Duty nos provocou com mais algumas "Dogg Tags".

Recuperou essas Dogg Tags em batalha. Alguém sabe de quem são? pic.twitter.com/FWFib4MlAL — Call of Duty (@CallofDuty) 18 de março de 2022

As tags diziam "Call of Duty: Vanguard and Warzone 19/04/22" e "Call of Duty: Mobile 04/01/22".

Ainda não sabemos exatamente qual será o papel de Snoop nos jogos, mas parece que não demorará muito para descobrirmos.

A maioria dos fãs espera que Snoop apareça como um Operador e houve vários vazamentos que sugerem que esse pode ser o caso, incluindo um tweet deletado mostrando uma skin do Operador Snoop Dogg.

Seja qual for o caso, estamos descansando com um gin e suco e ansiosos para abril.

Escrito por Luke Baker.