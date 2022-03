Tudo o que sabemos sobre Call of Duty Warzone Mobile

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, o fenômeno que é Call of Duty Warzone está a caminho das plataformas móveis - a Activision confirmou que está trabalhando em uma versão móvel de seu shooter battle royale de sucesso.

Estamos entrando em sua versão para console e PC há mais de dois anos, então estamos muito intrigados com uma versão móvel, embora os detalhes ainda sejam muito escassos no momento. Aqui está o que sabemos, até agora.

Primeiro, não há nenhuma indicação concreta de quando podemos esperar que o Warzone mobile realmente seja lançado - na verdade, o único indicador real que temos sugere que ainda está longe.

A Activision anunciou o jogo fazendo uma chamada para aplicativos para trabalhar nele , em março de 2022, buscando pessoas para trabalhar em toda uma gama de departamentos, incluindo o lado técnico das coisas.

Portanto, assumimos com segurança que o jogo ainda está em desenvolvimento e pode estar em um estágio inicial. Portanto, achamos que uma data de lançamento de 2022 é bastante improvável, mesmo que os jogos para celular não demorem tanto para serem construídos quanto os títulos de console AAA.

Pode ser que vejamos o jogo em 2023, embora passando por outros títulos como Apex Legends Mobile , provavelmente ouviremos sobre as fases de teste antes de obter um lançamento completo.

Novamente, não há nada oficial sobre em quais telefones o Warzone funcionará quando chegar à porta móvel, mas achamos que é quase garantido que estará disponível para iOS e Android. Afinal de contas, a Activision é esperta demais para se isolar de qualquer um dos mercados.

Da mesma forma, não há como saber quantos anos o hardware Warzone mobile poderá suportar, mas presumimos que a Activision deseja que o jogo funcione em tantos telefones quanto fisicamente possível, portanto, o desempenho eficiente será uma alta prioridade .

Até agora, não temos capturas de tela ou jogabilidade do Warzone mobile em ação, então, embora não possamos fazer afirmações totalmente confiantes, há muito que podemos coletar do jogo principal nos consoles no PC.

Assim, o Warzone mobile quase certamente apresentará um grande mapa aberto no qual os jogadores caem de um avião ou helicóptero para abrir a partida. A partir daí, também assumimos que as principais inovações do Warzone permanecerão - o gulag e os loadouts.

O primeiro permite que você volte a uma partida graças a uma segunda chance contra um único jogador no gulag, enquanto o outro permite acessar um carregamento pré-determinado de seu armamento favorito se você ganhar dinheiro suficiente para comprar um carregamento de carregamento ou encontrar um no jogo.

Esses são os sistemas que tornaram o Warzone um sucesso, então ficaríamos surpresos se eles fossem omitidos.

Outra grande questão será sobre qual mapa o jogo usará. Pelo nosso dinheiro, achamos que poderia voltar a Verdansk, o mapa agora abandonado dos primeiros 18 meses de Warzone. Afinal, é uma obra-prima do design do battle royale e provocaria nostalgia em muitos jogadores em potencial.

O mapa atual da Caldera no Warzone só ficará disponível até o final deste ano, então ficaríamos um pouco surpresos se a versão móvel do jogo se vinculasse a ele, e com muita folhagem e geometria, também suspeitamos que ser mais difícil de portar para celular.

Escrito por Max Freeman-Mills.