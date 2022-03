Activision está trazendo Call of Duty: Warzone para celulares

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O atirador de battle royale da Activision, Call of Duty: Warzone , está chegando aos telefones celulares.

“Estamos criando uma experiência móvel AAA totalmente nova que trará a ação emocionante, fluida e em larga escala de Call of Duty: Warzone para jogadores em movimento”, anunciou a Activision em um post em seu site em 10 de março de 2022. A versão móvel do Warzone parece estar nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas a Activision prometeu em seu blog que será uma "experiência de batalha real de grande escala". Também será construído "nativamente para dispositivos móveis com tecnologia de ponta projetada para entreter os jogadores de todo o mundo por muitos anos".

A Activision não forneceu uma visão do jogo, ou mesmo uma data de lançamento estimada para o título. Ele também não detalhou detalhes sobre o jogo, como se você pode jogar contra outros jogadores móveis ou se ele suporta jogos entre plataformas. Lembre-se de que a Activision já oferece Call of Duty: Mobile , que desenvolveu em parceria com a TiMi Studios, de propriedade da Tencent. A editora também está trabalhando ativamente em uma “nova experiência Warzone” que chegará ainda este ano, e supostamente atrasou um grande jogo Call of Duty de 2023.

Também não podemos esquecer que a Microsoft anunciou recentemente sua intenção de comprar a Activision . Portanto, há muitas partes móveis e incógnitas neste momento. Ainda assim, isso é emocionante, no entanto.

Escrito por Maggie Tillman.