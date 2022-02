Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dwayne Johnson revelou recentemente que está definido para estrelar outro filme baseado em um videogame - já tendo feito adaptações para o cinema de Rampage e Doom.

Em entrevista ao Men's Journal, ele disse que, embora ainda não pudesse nomear a franquia, haverá um anúncio em 2022: "Não posso dizer qual jogo em particular estamos fazendo, mas haverá um anúncio neste ano", revelou The Rock.

Ele também o chamou de "badass".

Agora parece que sabemos qual série é, e é sem dúvida a maior por aí. Diz-se que ele está estrelando uma versão cinematográfica de Call of Duty .

Uma "fonte interna confiável e comprovada" disse ao site de filmes Giant Freakin Robot que Johnson está conversando com os estúdios sobre os planos de transformar os jogos FPS de enorme sucesso em um sucesso de bilheteria de Hollywood.

Esta não é a primeira vez que um filme de Call of Duty é divulgado. A Activision Blizzard explorou a possibilidade no passado, tendo formado seu próprio estúdio cinematográfico e contratando o diretor de Gomorra Stefano Sollima em 2015 para criar um universo cinematográfico COD. No entanto, Sollima posteriormente deixou o projeto, revelando que a editora do jogo havia esfriado com a ideia. Ele afirmou que a Activision havia mudado suas prioridades da produção de filmes e/ou programas de TV alguns anos depois.

Com a compra proposta pelo Xbox na fase de aprovação, parece que o longa-metragem está de volta.

Escrito por Rik Henderson.