Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seria um eufemismo sugerir que o mundo dos jogos ficou chocado com o anúncio de que a Microsoft está comprando a Activision Blizzard . Tantas perguntas surgiram logo depois que o acordo de US$ 68,7 bilhões foi tornado público.

A venda acabará com a cultura tóxica do local de trabalho da qual o editor terceirizado é acusado? É sensato consolidar a indústria de jogos, resultando em um punhado de grandes editoras? E, talvez mais comumente, isso significa que os jogos da Activision e da Blizzard se tornarão exclusivos do Xbox?

Vamos deixar que outros respondam e especulem sobre os dois primeiros. Vamos apenas dizer que esperamos muito que a nova Activision Blizzard se torne um lugar melhor e mais amigável para trabalhar para todos sob a administração do Xbox.

Mas, quanto aos proprietários de consoles PlayStation , eles estão certos em se preocupar? Aqui estão nossos pensamentos.

O Xbox anunciou na terça-feira, 18 de janeiro de 2022, que concordou em comprar a maior e uma das mais antigas editoras de jogos de terceiros, a Activision Blizzard, em um acordo no valor de US $ 68,7 bilhões (cerca de £ 50 bilhões).

Não deve ser finalizado até junho de 2023, o acordo é o maior da história da Microsoft e resultará na Activision Blizzard e todos os seus braços de desenvolvimento se tornando parte do Xbox Game Studios e reportando ao chefe do Xbox, Phil Spencer.

Pode não ser ratificado, é claro. Embora uma empresa norte-americana permanecendo nas mãos de uma empresa norte-americana, em vez de adquirida pela japonesa Sony, digamos, poderia ser suficiente para que o governo dos Estados a carimbasse.

Se for bem-sucedido, isso significará - no mínimo - jogos da Activision e da Blizzard, incluindo o catálogo de Call of Duty, serão adicionados ao Xbox Game Pass . Como Spencer escreveu em seu blog de anúncio: "Depois de fechar, ofereceremos tantos jogos da Activision Blizzard quanto pudermos no Xbox Game Pass e PC Game Pass, novos títulos e jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard".

Isso invariavelmente significa lançamentos de títulos futuros no primeiro dia - incluindo COD.

Aqui está a parte complicada. Ainda não sabemos ao certo, mas Spencer sugere que existem planos para alguns dos jogos continuarem em plataformas rivais - incluindo PlayStation 4 e PS5: "Os jogos da Activision Blizzard são apreciados em várias plataformas e planejamos continuar para apoiar essas comunidades no futuro", acrescentou.

Se isso significa que Call of Duty: Warzone no PlayStation continuará sendo suportado após a aquisição, ou se novos lançamentos estarão disponíveis nos consoles rivais ainda não foi determinado. No entanto, é nossa convicção que ambos serão o caso.

COD é uma franquia de bilhões de dólares e grande parte de sua receita vem dos proprietários do PlayStation. Considerando as quantias impressionantes de dinheiro que a Microsoft está pagando pela editora, ela certamente desejará recuperar o máximo o mais rápido possível. E o aumento nas vendas do Xbox ou na assinatura do Game Pass não pode igualar o valor perdido ao abandonar as vendas de jogos do PlayStation e as compras no jogo. A curto prazo, pelo menos.

Sim, o Xbox Game Studios tem um histórico de tornar exclusivas aquisições de grandes nomes - Starfield e Elder Scrolls 6 da Bethesda vêm à mente - mas também tem um histórico de manter a disponibilidade entre plataformas em outra grande série de jogos na forma de Minecraft.

Para nós, acreditamos que esse modelo pode se aplicar a Call of Duty: Warzone, enquanto futuros jogos COD únicos podem continuar a ser lançados paraPlayStation 5 como jogos com preço total. O benefício para o Xbox seria que ele ainda seria mais atraente para os proprietários de seus consoles e PCs com Windows, pois chegará no dia, mas sem custo extra com uma assinatura do Xbox Game Pass.

Quanto a outros jogos da Activision Blizzard - todas as apostas estão canceladas.

Além de consoles e rivalidades, acreditamos que o verdadeiro beneficiário da compra será a plataforma Cloud Gaming do Xbox .

A Microsoft já confirmou planos para oferecer jogos em casa sem a necessidade de um console ou PC, com possíveis planos de dongle Xbox ou aplicativos de TV inteligente. Mas, para tornar o serviço mais atraente do que simplesmente conveniência, ele precisa que os maiores jogos estejam disponíveis para os assinantes. A programação da Activision Blizzard é um passo importante para tornar o Cloud Gaming mais atraente para os jogadores em casa, em vez de apenas para dispositivos móveis.

Talvez, portanto, quem deve se preocupar mais com o acordo e a exclusividade sejam os gamers Stadia, Luna e GeForce Now. Esse é claramente o futuro campo de batalha do Xbox, seu plano além do humilde console e, ao comprar a Activision Blizzard, já ativou a opção nuclear.

Escrito por Rik Henderson.