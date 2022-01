Call of Duty pede desculpas pelo estado de bugs de Warzone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As contas de mídia social de Call of Duty se uniram para emitir um raro pedido de desculpas aos jogadores pelo estado dos jogos da franquia no momento, que estão atolados em bugs e explorações que existem há semanas em muitos casos.

Os maiores problemas estão indiscutivelmente presentes no Warzone, o jogo battle royale gratuito, que teve problemas de balanceamento de armas por semanas, além de bugs significativos que afetaram amplas fatias de seus jogadores.

Uma mensagem para nossa comunidade. pic.twitter.com/a4xJTxVuGF — Call of Duty (@CallofDuty) 13 de janeiro de 2022

Nos consoles de última geração, em particular, o desempenho tem sido extremamente pouco confiável desde a mudança para o novo mapa Caldera, com travamentos e travamentos frequentes, embora os jogadores do PS5 e Xbox Series X também tenham tido problemas.

Call of Duty: Vanguard também teve sua parcela de problemas, com o desenvolvedor Sledgehammer Games apresentando algumas correções recentes ao lado de uma lista de seus próximos alvos, e a Raven Software fez o mesmo com Warzone, que assume o comando.

Não vai ajudar que no fundo ainda haja (até onde sabemos) uma greve muito em andamento entre a equipe de Garantia de Qualidade (QA) da Raven sobre uma disputa sobre o status de 12 trabalhadores que não foram contratados junto com o restante de sua equipe contratada no final de 2021.

Curiosamente, porém, a conta principal de Call of Duty também mencionou o Modern Warfare de 2019, que vem sofrendo um pouco em segundo plano. Nos últimos meses, as mudanças destinadas ao Warzone, que roda no cliente de Modern Warfare, tiveram consequências não intencionais para o equilíbrio e as regras do multiplayer deste último, que deixaram o jogo com uma lista de mecânicas quebradas. Esperamos que possa receber algum amor em breve, juntamente com os títulos mais recentes da série.

Escrito por Max Freeman-Mills.