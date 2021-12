O Call of Duty Warzone está chegando ao celular?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone pode estar a caminho do celular, de acordo com um vazador experiente. Ele vem após a confirmação da Activision de que está trabalhando em algo para celular na franquia Call of Duty, embora não seja surpresa não comentar sobre esse boato.

Tom Henderson tem um histórico com a franquia Call of Duty em particular (junto com uma boa taxa de precisão quando se trata de Battlefield), e ele recentemente confirmou que, pelo que sabe, há uma versão móvel de Warzone a caminho de o mercado.

Call of Duty: Warzone Mobile foi planejado para 2022.



Recentemente, foi adicionado ao banco de dados PlaytestCloud. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7 de dezembro de 2021

Isso é parcialmente baseado em uma lista descoberta no PlayTestCloud, um serviço por meio do qual os desenvolvedores de dispositivos móveis podem fazer testes de jogos antes do lançamento. PlayTestCloud, desde então, disse que a lista não foi criada pela Activision e foi uma suposição de sua parte.

No entanto, Henderson está se mantendo firme e alegando que o jogo tem como objetivo ser lançado em 2022, o que significa que é claramente um caminho justo no desenvolvimento. De um ponto de vista neutro, faria muito sentido para a Activision capitalizar seu sucesso com Warzone.

PUBG e Fortnite tiveram versões móveis lucrativas por anos, enquanto até mesmo um jogador menor como Apex Legends agora pode ser jogado no celular, e a partir dos números de receita postados pelo jogo Call of Duty Mobile normal, fica claro que provavelmente seria um dinamizador para o franquia para oferecer Warzone também.