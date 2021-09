Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard não será lançado por mais um mês e, ainda assim, rumores sobre a próxima parcela de Call of Duty programada para ser lançada no final de 2022 já começaram a surgir.

De acordo com dois relatórios separados, um do insider da indústria de jogos Tom Henderson e o outro da VGC , o jogo que sucederá o Vanguard será uma sequência da reinicialização do Modern Warfare em 2019.

Parece que Call of Duty: 2022 tem o codinome Projeto Cortez



Espera-se que seja uma sequência de Modern Warfare 2019. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 de setembro de 2021

Supostamente com o codinome interno de Projeto Cortez, o jogo contará com uma campanha para um jogador diferente de 2018 Black Ops 4 da Treyarch e Battlefield 2042 da EA, e há rumores de que ocorrerá durante a Guerra às Drogas liderada pelos americanos na América do Sul.

Desenvolvido pela Infinity Ward, o último jogo desenvolvido pela equipe da Califórnia foi a reinicialização do Modern Warfare original de 2019.

Os detalhes do projeto, além da confirmação do título e da configuração, são escassos no momento, mas com as informações já vazando antes do lançamento do jogo anterior, estamos confiantes de que ouviremos mais informações mais cedo ou mais tarde desta vez.

Quanto a uma possível data de lançamento, só podemos fazer uma estimativa com base nas datas de lançamento dos anos anteriores e presumir que a próxima parcela do COD será lançada em outubro ou novembro de 2022.

Enquanto isso, verifique tudo o que sabemos sobre o Call of Duty de 2021 lendo a cobertura do Pocket-lint sobre o Vanguard aqui .