Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard só foi lançado recentemente, mas os rumores sobre a próxima parcela do Call of Duty marcada para ser lançada no final de 2022 já estão ganhando velocidade.

Reunimos todos os detalhes importantes para você aqui, então continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o próximo COD.

Muito antes do lançamento do COD, geralmente não sabemos muito sobre o que está a caminho, mas isso é um pouco diferente desta vez.

Em setembro de 2021, de acordo com dois relatórios separados, um do insider da indústria de jogos Tom Henderson e outro da VGC , foi amplamente divulgado que o jogo que sucederá o Vanguard será uma sequência da reinicialização do Modern Warfare em 2019.

Parece que Call of Duty: 2022 tem o codinome Projeto Cortez



Espera-se que seja uma sequência de Modern Warfare 2019. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 de setembro de 2021

Isso significa que, assim como Modern Warfare 2019 reutilizou o famoso subtítulo de Call of Duty 4, estamos novamente reutilizando o nome de um jogo anterior, embora com uma história que será inspirada no original em vez de uma releitura leal dos mesmos eventos.

Sem qualquer informação firme sobre quando o jogo será lançado, podemos com segurança o padrão para o cronograma típico de Call of Duty, que verá o lançamento de Modern Warfare 2 no início de novembro de 2022 .

Além disso, vimos até indicações de que o jogo após este, 2023s COD, será um retorno à série Black Ops , sugerindo que uma rotação familiar de títulos está aumentando.

Supostamente com o codinome interno de Projeto Cortez, o jogo apresentará uma campanha para um jogador que, segundo rumores, acontecerá durante a Guerra às Drogas na América do Sul, liderada pelos Estados Unidos.

De acordo com reportagens posteriores de Tom Henderson , o jogo será ainda mais corajoso do que Modern Warfare 2019, que já se inclinou mais para o realismo do que Call of Duty por um tempo, com missões como Clean House apresentando folgas de sala realistas e visão noturna.

Infinity Ward tem trabalhado no jogo desde que lançou Modern Warfare, dando-lhe um ciclo saudável de três anos durante o qual inovar, e a campanha verá, portanto, algumas adições interessantes como escolhas narrativas (esperançosamente mais aprofundadas do que "escolher se torturar um prisioneiro "opções que temos antes) e armas que às vezes podem emperrar para realmente colocá-lo no riacho sem um remo.

A história deve mostrar a Força-Tarefa 141 do capitão Price levando a luta contra os cartéis da Colômbia em missões secretas que não serão tão militarizadas, ao invés disso se concentrando em furtividade e incisão.

Obviamente, haverá uma continuidade significativa do último Modern Warfare no que diz respeito à jogabilidade para o próximo jogo da Infinity Ward, mas isso ainda deixa espaço para algumas melhorias e adições.

Ainda esperamos que ele tenha um baixo tempo de matança, tornando-o bastante pesado em relação aos jogos de tiro, mas estaremos interessados em ver se ele abrange alguns dos avanços técnicos feitos pelo Vanguard nesse meio tempo.

Por exemplo, o atirador da 2ª Guerra Mundial apresenta muito mais capacidade de destruição em mapas e ambientes, bem como um sistema de montagem de armas expandido que permite que você se mova mais enquanto recebe bônus de controle de armas.

Achamos que o último provavelmente ficará, mas não temos certeza sobre o design ambiental, dado o quão mais limpos e menos desordenados muitos dos mapas de Modern Warfare são comparados com outros títulos de Call of Duty.

Em outro lugar, o extenso relatório de Tom Henderson diz que a campanha contará com IA mais avançada do inimigo que reagirá mais aos seus tiros e feridas de embreagem que você infligir enquanto eles se abaixam para se proteger. Isso soa um pouco sombrio escrito, mas em movimento provavelmente apenas proporcionará uma sensação mais envolvente enquanto você luta.

Após a complicada integração de Black Ops Cold War na zona de guerra, com um mapa reciclado e armas desequilibradas, a Activision parece estar ciente de que precisa se manter melhor quando se trata de novos títulos COD misturados à sensação free-to-play .

O Vanguard está trazendo um mapa totalmente novo com ele, Caldera, levando a luta para a arena do Pacífico e finalmente trazendo um novo local para a mesa e, ao que parece, Modern Warfare 2 tentará fazer disso uma mudança anual.

Ele também vai estrear um novo mapa, de acordo com as fontes do VGC, juntando muitos de seus mapas multiplayer para criar um grande mapa coerente da mesma forma que Verdansk foi criado. Essa é uma ótima notícia para quem achou uma estadia de 18 meses no primeiro mapa de Warzone um pouco entediante.